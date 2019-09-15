«Борнмут» одержал домашнюю победу над «Эвертоном»

В рамках пятого тура АПЛдома обыграл. Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1.

Каллум Уилсон twitter.com/afcbournemouth 1000 Фрибет для всех Забрать!

Дублем в составе «Борнмута» отличился Каллум Уилсон. Еще один мяч на счету Райана Фрейзера.

У гостей в первом тайме отличился Доминик Калверт-Льюин.

«Борнумт» набрал 7 очков и поднялся на восьмое место в таблице АПЛ. У «Эвертона» — 7 очков и одиннадцатая строчка.