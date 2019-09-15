«Борнмут» одержал домашнюю победу над «Эвертоном»

Каллум Уилсон
twitter.com/afcbournemouth
Дублем в составе «Борнмута» отличился Каллум Уилсон. Еще один мяч на счету Райана Фрейзера.
У гостей в первом тайме отличился Доминик Калверт-Льюин.
«Борнумт» набрал 7 очков и поднялся на восьмое место в таблице АПЛ. У «Эвертона» — 7 очков и одиннадцатая строчка.
АПЛ. 5-й тур
«Борнмут» — «Эвертон» — 3:1 (1:1)
Голы: К.Уилсон, 23 (1:0). Калверт-Льюин, 44 (1:1). Фрэйзер, 67 (2:1). К.Уилсон, 72 (3:1)«Борнмут»: Рамсдейл, Аке, С.Кук, Рико (Мефам, 90+4), Стэйси, Л.Кук (Лерма, 77), Биллинг, Кинг, Х.Уилсон (Фрэйзер, 57), К.Уилсон, Соланке«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, М.Кин, Мина, Шнейдерлен, Делф, Сигурдссон (Бернард, 71), Ивоби, Калверт-Льюин (М.Кин, 71), Ришарлисон (Уолкотт, 81)Предупреждения: Делф, 40. Динь, 58. Ришарлисон, 66. Шнейдерлен, 90+5