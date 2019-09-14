«Вулверхэмптон» — «Челси»: счет матча 2:5, обзор голов

Лондонскийодержал гостевую победу над(5:2) в матче 5-го тура чемпионата Англии.

Гости открыли счет на 35-й минуте. Жота поборолся перед штрафной «волков» и выбил мяч из-под ног Маунта, но точно на Фикайо Томори, который с ходу стрельнул метров с двадцати семи. По невероятной траектории сфера полетела точно в дальнюю девятку.

Спустя три минуты Маунт протащил мяч в штрафную и в падении смог протолкнуть на Тэмми Абрахама, который выдержал грамотную паузу и пробил точно между защитниками по центру ворот.

На 41-й минуте «Челси» сделал счет крупным. Догнал мяч на углу штрафной площади Алонсо и мягко подал на ближнюю штангу. Абрахам сыграл на опережение и пробил головой точно в нижний угол.

А на 55-й минуте поймали соперника на контратаке лондонцы. Получил мяч в штрафной Абрахама, расшатал Коди, пробросив тому между ног, и пробил низом точно в дальний угол под опорную ногу Патрисиу.

Хозяева отквитали один мяч на 69-й минуте. Подал с угла поля Моутинью точно на голову Саиссу, который оторвался от опеки и пробил с линии вратарской «Челси». Откровенно неудачно сыграл Кепа, отбив мяч точно в Абрахама. Рикошетом от ноги форварда сфера полетела в сетку.

На 85-й минуте «волки» сократили отставание. Подхватил мяч в чужой штрафной Жотта и пробил с острого угла. Кепа отбил перед собой, но точно на ногу Кутроне, который в борьбе с защитником смог протолкнуть сферу в пустые ворота.

А на шестой компенсированной минуте зацепилсся за мяч Батшуайи в штрафной «Вулверхэмптона» и сбросил на Маунта, который накрутил защитника и обводящим ударом отправил сферу мимо голкипера точно в дальний нижний угол.

«Челси» набрал восемь очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон», имея в активе три очка, занимает 19-е место.