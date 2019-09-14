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    «Челси» разгромил «Вулверхэмптон», Абрахам оформил хет-трик

    «Вулверхэмптон» — «Челси»: счет матча 2:5, обзор голов

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вулверхэмптон Челси Календарь АПЛ
    Лондонский «Челси» одержал гостевую победу над «Вулверхэмптоном» (5:2) в матче 5-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Гости открыли счет на 35-й минуте. Жота поборолся перед штрафной «волков» и выбил мяч из-под ног Маунта, но точно на Фикайо Томори, который с ходу стрельнул метров с двадцати семи. По невероятной траектории сфера полетела точно в дальнюю девятку.

    Спустя три минуты Маунт протащил мяч в штрафную и в падении смог протолкнуть на Тэмми Абрахама, который выдержал грамотную паузу и пробил точно между защитниками по центру ворот.

    На 41-й минуте «Челси» сделал счет крупным. Догнал мяч на углу штрафной площади Алонсо и мягко подал на ближнюю штангу. Абрахам сыграл на опережение и пробил головой точно в нижний угол.

    А на 55-й минуте поймали соперника на контратаке лондонцы. Получил мяч в штрафной Абрахама, расшатал Коди, пробросив тому между ног, и пробил низом точно в дальний угол под опорную ногу Патрисиу.

    Хозяева отквитали один мяч на 69-й минуте. Подал с угла поля Моутинью точно на голову Саиссу, который оторвался от опеки и пробил с линии вратарской «Челси». Откровенно неудачно сыграл Кепа, отбив мяч точно в Абрахама. Рикошетом от ноги форварда сфера полетела в сетку.

    На 85-й минуте «волки» сократили отставание. Подхватил мяч в чужой штрафной Жотта и пробил с острого угла. Кепа отбил перед собой, но точно на ногу Кутроне, который в борьбе с защитником смог протолкнуть сферу в пустые ворота.

    А на шестой компенсированной минуте зацепилсся за мяч Батшуайи в штрафной «Вулверхэмптона» и сбросил на Маунта, который накрутил защитника и обводящим ударом отправил сферу мимо голкипера точно в дальний нижний угол.

    «Челси» набрал восемь очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон», имея в активе три очка, занимает 19-е место.

    АПЛ. 5-й тур
    Вулверхэмптон — Челси 2:5 (0:3, 2:2)
    Голы: 0:1 — 31 Томори, 0:2 — 34 Абрахам, 0:3 — 41 Абрахам, 0:4 — 55 Абрахам, 1:4 — 69, автогол Абрахам, 2:4 — 85 Кутроне, 2:5 — 90 МаунтВулверхэмптон: Руй Патрисиу, Коуди, Вальехо, Кастро, Саисс, Дендонкер (Кутроне, 46), Моутинью, Рубен Невеш, Траоре (Доэрти, 56), Хименес (Гиббс-Уайт, 70), Диогу ЖотаЧелси: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Томори, Алонсо, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 70), Виллиан, Маунт, Рюдигер (Зума, 46), Абрахам (Батшуайи, 77)Предупреждения: Абрахам (62), Кристенсен (64), Саисс (79)
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