«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»: счет матча 4:0, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(4:0) в матче 5-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче хозяева открыли на 11-й минуте. Сон Хын Мин вбежал в штрафную с правого фланга, обвел одного защитника на своём пути и пробил в ближний угол.

На 21-й минуте у «шпор» прошла отличная комбинация с переводом последнего паса на правый край штрафной, где и был Орье. Защитник прострелил вдоль линии вратарской, но мяч задел ногу защитника гостей Патрика Ван Анхольта и влетел в угол ворот Гуаиты.

Спустя две минуты Сон Хын Мин в касание замкнул подачу с правого края штрафной от Орье, оформив дубль и сделав счет крупным.

А на 42-й минуте прошла атака «Тоттенхэма» правым краем, Кейн адресовал мяч на линию вратарской, на набегавшего Ламелу, который первым касанием сделал счёт 4:0.

«Тоттенхэм» набрал восемь очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы АПЛ. «Кристал Пэлас», имея в активе на одно меньше, занимает 11-е место.