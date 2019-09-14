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    Дубль Сон Хын Мина помог «Тоттенхэму» разгромить «Кристал Пэлас»

    «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»: счет матча 4:0, обзор голов

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тоттенхэм Кристал Пэлас Календарь АПЛ
    Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Кристал Пэласом» (4:0) в матче 5-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче хозяева открыли на 11-й минуте. Сон Хын Мин вбежал в штрафную с правого фланга, обвел одного защитника на своём пути и пробил в ближний угол.

    На 21-й минуте у «шпор» прошла отличная комбинация с переводом последнего паса на правый край штрафной, где и был Орье. Защитник прострелил вдоль линии вратарской, но мяч задел ногу защитника гостей Патрика Ван Анхольта и влетел в угол ворот Гуаиты.

    Спустя две минуты Сон Хын Мин в касание замкнул подачу с правого края штрафной от Орье, оформив дубль и сделав счет крупным.

    А на 42-й минуте прошла атака «Тоттенхэма» правым краем, Кейн адресовал мяч на линию вратарской, на набегавшего Ламелу, который первым касанием сделал счёт 4:0.

    «Тоттенхэм» набрал восемь очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы АПЛ. «Кристал Пэлас», имея в активе на одно меньше, занимает 11-е место.

    АПЛ. 5-й тур
    Тоттенхэм — Кристал Пэлас 4:0 (4:0, 0:0)
    Голы: 1:0 — 10 Сон Хын Мин, 2:0 — 21, автогол ван Анхолт, 3:0 — 23 Сон Хын Мин, 4:0 — 42 ЛамелаТоттенхэм: Льорис, Вертонген, Алдервейрелд, Роуз (Дэвис, 76), Орье, Уинкс (Ндомбеле, 67), Сиссоко, Эриксен, Ламела, Сон Хын Мин, Кейн (Лукас Моура, 85)Кристал Пэлас: Гуаита, Сако, ван Анхолт, Кэйхилл, Уорд, Куяте (Маккарти, 76), Шлупп, Миливоевич, Таунсенд (Камараса, 85), Заа, Айю (Бентеке, 71)Предупреждения: Уинкс (45), Роуз (50), Вертонген (53), Эриксен (60), Айю (61), Уорд (89), Миливоевич (90)
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