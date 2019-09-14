Неймар выедет в стартовом составе ПСЖ в матче против «Страсбура»

ПСЖ объявил стартовый состав команды на матч пятого тура чемпионата Франции против «Страсбура».

Отметим, что в основу парижан вернулся бразильский нападающий Неймар.

ПСЖ: Навас, Силва, Курзава, Диалло, Дагба, Верратти, Гейе, Неймар, Ди Мария, Шупо-Мотинг, Сарабия.

Напомним, что 27-летний форвард не играл в первых турах из-за травмы. После четырех туров парижане лидируют в таблице, набрав девять очков.

Ранее болельщики французского клуба опубликовали официальное заявление относительно поведения Неймара. В частности, фанаты заявили, что бразильцу придется приложить много усилий, чтобы вернуть доверие к себе. 0