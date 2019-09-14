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    Неймар выедет в стартовом составе ПСЖ в матче против «Страсбура»

    Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Страсбург Календарь Лиги 1
    ПСЖ объявил стартовый состав команды на матч пятого тура чемпионата Франции против «Страсбура».

    Неймар
    Неймар

    Отметим, что в основу парижан вернулся бразильский нападающий Неймар.

    ПСЖ: Навас, Силва, Курзава, Диалло, Дагба, Верратти, Гейе, Неймар, Ди Мария, Шупо-Мотинг, Сарабия.

    Напомним, что 27-летний форвард не играл в первых турах из-за травмы. После четырех туров парижане лидируют в таблице, набрав девять очков.

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