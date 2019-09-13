Фаны ПСЖ могут бойкотировать ближайшие матчи команды из-за Неймара

Болельщикипродолжают выражать недовольство по поводу нахождения в команде нападающего, передает RMC Sport.

Как утверждает источник, руководство парижского клуба провело встречу с фанатами, но не сумело смягчить ситуацию. Ультрас угрожают вывесить нелицеприятные баннеры, направленные против бразильца, уже на ближайшей игре чемпионата Франции со «Страсбургом» 14 сентября, где Неймар впервые в новом сезоне выйдет на поле после травмы.

Также болельщиками ПСЖ грозятся бойкотировать не только матч Лиги 1, но и встречу с мадридским «Реалом» в рамках 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Эта игра состоится 18 сентября.

Напомним, Неймар летом пытался покинуть ПСЖ и вернуться в «Барселону». Поведение бразильца вызвало негативную реакцию среди болельщиков команды. 0