«Зенит» — «Арсенал»: счет матча 3:1, обзор голов

Питерскийодержал домашнюю победу над тульским(3:1) в матче 9-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 6-й минуте — Дуглас Сантос отличным навесом со штрафного на правом фланге нашёл в штрафной Дзюбу, который оторвался от Бауэра и головой отправил мяч в ближний угол ворот.

На 21-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти — Денисов после углового сыграл рукой в своей штрафной. Азмун пробил слабо, низом и недалеко от центра — Левашов уверенно среагировал и отразил этот удар.

На 56-й минуте счет равнялся. Кантемир Берхамов точно пробил со стандарта, поразив левый угол.

На 66-й минуте в ворота тульского клуба был назначен еще один пенальти. Себастьян Дриусси пробил мощно, уверенно, под штангу. Левашов направление удара не угадал и спасти команду не смог.

На 88-й минуте Жирков с левого фланга сместился к штрафной, навесил к её центру, и Шатов, которого потеряли защитники, головой поразил ворота.

«Зенит» после 9 матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. «Арсенал» — 7-я строчка и 17 баллов.