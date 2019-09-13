ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппВозвращение Лиги чемпионов. Новые правила и старые фавориты
  • 22:01
    • «Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом»
  • 21:49
    • ЦСКА победил СКА в первом «армейском» дерби сезона
  • 21:35
    • «Ак Барс» удержал победу над «Магниткой»
  • 17:18
    • Гвардиола назвал приблизительные сроки восстановления Ляпорта
  • 17:03
    • Сборная Аргентины не пустила Францию в финал чемпионата мира
    Все новости спорта

    «Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом»

    «Зенит» — «Арсенал»: счет матча 3:1, обзор голов

    РПЛ Футбол России Зенит Арсенал Тула Календарь РПЛ
    Питерский «Зенит» одержал домашнюю победу над тульским «Арсеналом» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 6-й минуте — Дуглас Сантос отличным навесом со штрафного на правом фланге нашёл в штрафной Дзюбу, который оторвался от Бауэра и головой отправил мяч в ближний угол ворот.

    На 21-й минуте в ворота «Арсенала» был назначен пенальти — Денисов после углового сыграл рукой в своей штрафной. Азмун пробил слабо, низом и недалеко от центра — Левашов уверенно среагировал и отразил этот удар.

    На 56-й минуте счет равнялся. Кантемир Берхамов точно пробил со стандарта, поразив левый угол.

    На 66-й минуте в ворота тульского клуба был назначен еще один пенальти. Себастьян Дриусси пробил мощно, уверенно, под штангу. Левашов направление удара не угадал и спасти команду не смог.

    На 88-й минуте Жирков с левого фланга сместился к штрафной, навесил к её центру, и Шатов, которого потеряли защитники, головой поразил ворота.

    «Зенит» после 9 матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. «Арсенал» — 7-я строчка и 17 баллов.

    РПЛ. 9-й тур
    «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула) — 3:1 (1:0)
    Голы: Дзюба, 6 (1:0). Берхамов, 56 (1:1). Дриусси, 66 — с пенальти (2:1). Шатов, 88 (3:1)Нереализованный пенальти: Азмун, 22 (вратарь)«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Дриусси, Барриос, Кузяев (Шатов, 70), Жирков (Караваев, 90+1), Дзюба, Азмун (Ерохин, 75)«Арсенал» (Тула): Левашов, Бауэр, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес (Володько, 15), Костадинов, Берхамов (Комбаров, 63), Ткачев, Э.Кангва, ЛуценкоПредупреждения: Денисов, 39. Бауэр, 42. Луценко, 67. Азмун, 75
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Закрытие трансферного окна. Лето 2019
  • 03/09/2019 в 02:54
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Урал»
  • 1.60
  • Завтра в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как будут обстоять дела с голами в матче «Фортуна» — «Вольфсбург»
  • «Фортуна» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Поднимется ли «Лион» с пятого места?
  • «Амьен» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Ожидают ли нас голы на «Прайд Парк»?
  • «Дерби Каунти» — «Кардифф Сити». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Голландия — теневой лидер группы C Футбол Главные интриги перед финишем отбора на Евро-2020Что будет самым интересным дальше в квалификации? Вчера в 03:400
  • 14:02
    • Григорян подтвердил информацию о переговорах с Туре
  • 13:49
    • Нападающий «Норвича» признан лучшим игроком АПЛ в августе
  • 13:33
    • Сборная Испании — первый финалист чемпионата мира
    Килиан Мбаппе Игры Виртуальные скорости. Самые быстрые игроки в FIFA 20Возглавляет список нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе 11/09/2019 в 22:130
  • Экспресс дня

  • Будут ли у «Зенита» трудности с тульским «Арсеналом»?
  • 3.01
    •
  • 21:18
    • Цорн: Жиго не продается, он — один из лидеров «Спартака»
  • 21:00
    • Тренер Аргентины: Финал Кубка мира с испанцами будет предельно жестким
  • 20:48
    • Конте: Поможем Санчесу вернуть свой уровень
    Рахим Стерлинг Футбол Англия — Косово: супергерой Стерлинг, беда в полузащите и бесстрашные гостиСборные Англии и Косово забили восемь мячей на двоих 11/09/2019 в 17:240
  • 20:43
    • Манджукич ведет переговоры с клубами из Катара
  • 20:22
    • Цорн: Надеемся, что футбол Кононова проявится уже к зимней паузе
  • 19:58
    • Хованцев покинет пост старшего тренера мужской сборной России
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие