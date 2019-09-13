Дзюба: Не могу назвать матч с тульским «Арсеналом» принципиальным для меня

Нападающийподелился ожиданиями от матча с тульскимв девятом туре РПЛ.

«Это будет тяжелая игра. Не могу сказать, что для меня это принципиальный матч, но я очень благодарен "Арсеналу" за многое. И тульскому клубу, и многим людям оттуда.

В частности, Аджоеву (президент "Арсенала" Гурам Аджоев), Дюмину (губернатор Тульской области Алексей Дюмин) и Божовичу (экс-главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович). Я с ними до сих пор на связи, очень им признателен, они поддержали меня в тот момент, когда все отвернулись», — цитируют Дзюбу «Известия».

Матч «Зенит» — «Арсенал» состоится 13 сентября и начнется в 20:00 по мск. 0