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    Павлюченко: Пусть Черышев даже не думает о переходе в РПЛ

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    Экс-нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко считает, что полузащитник «Валенсии» Денис Черышев должен продолжить карьеру за границей.

    Денис Черышев
    Денис Черышев

    «Пусть даже не думает о переходе в российскую премьер-лигу! Моей главной ошибкой в карьере было как раз возвращение в Россию.

    Уверен, что у него по определению должно отсутствовать подобное желание. Да, не получается, но футбол в Европе не идет в сравнение с тем, что в РПЛ.

    Пускай не "Валенсия", а другой клуб — нужно рассматривать любой вариант, чтобы остаться там», — приводит слова Павлюченко RT.

    Черышев родился в Нижнем Новгороде в конце 1990 года. С пяти лет он проживает в Испании, где и провел всю свою карьеру. 0

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