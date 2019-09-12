Павлюченко: Пусть Черышев даже не думает о переходе в РПЛ

Денис Черышев
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«Пусть даже не думает о переходе в российскую премьер-лигу! Моей главной ошибкой в карьере было как раз возвращение в Россию.
Уверен, что у него по определению должно отсутствовать подобное желание. Да, не получается, но футбол в Европе не идет в сравнение с тем, что в РПЛ.
Пускай не "Валенсия", а другой клуб — нужно рассматривать любой вариант, чтобы остаться там», — приводит слова Павлюченко RT.
Черышев родился в Нижнем Новгороде в конце 1990 года. С пяти лет он проживает в Испании, где и провел всю свою карьеру. 0