Павлюченко: Пусть Черышев даже не думает о переходе в РПЛ

Экс-нападающий «Тоттенхэма»считает, что полузащитник «Валенсии»должен продолжить карьеру за границей.

«Пусть даже не думает о переходе в российскую премьер-лигу! Моей главной ошибкой в карьере было как раз возвращение в Россию.

Уверен, что у него по определению должно отсутствовать подобное желание. Да, не получается, но футбол в Европе не идет в сравнение с тем, что в РПЛ.

Пускай не "Валенсия", а другой клуб — нужно рассматривать любой вариант, чтобы остаться там», — приводит слова Павлюченко RT.

Черышев родился в Нижнем Новгороде в конце 1990 года. С пяти лет он проживает в Испании, где и провел всю свою карьеру. 0