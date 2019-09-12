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    Коноплянка: Пришел в «Шахтёр» как к себе домой

    Шахтер Донецк Премьер-лига (Украина) Футбол Украины
    Полузащитник Евгений Коноплянка рассказал об адаптации и целях в донецком «Шахтёре».

    Евгений Коноплянка
    Евгений Коноплянка

    «На самом деле нет вообще никакой адаптации. Я пришёл как к себе домой. Мораес, Тайсон и Марлос познакомили меня со всеми бразильцами.

    Все они очень добрые и открытые люди, говорят по-португальски, кто-то — по-английски, я стараюсь вспомнить и свой испанский.

    А украинцы — это моя семья. У нас со всеми очень тёплые отношения, потому выделить кого-то не могу.

    Какие ставлю цели в "Шахтёре"? Выиграть чемпионат Украины и Суперкубок. Выйти из группы Лиги чемпионов и как можно дальше дойти в плей-офф.

    Если я скажу, что хочу выиграть Лигу чемпионов, то тоже не совру. Но насколько это реально, мы посмотрим», — приводит слова Коноплянки пресс-служба «горняков».

    Напомним, Евгений перешёл в «Шахтёр» из «Шальке-04» в начале сентября. 29-летний украинец заключил с донецким клубом трёхлетнее соглашение. 0

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