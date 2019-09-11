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    Игра «Зенита» в Кубке России перенесена

    Кубок России Футбол России Зенит Енисей
    Матч 1/16 финала Кубка России между «Енисеем» и «Зенитом» перенесен на 24 сентября с 25-26 сентября.

    «Зенит»
    «Зенит»

    Причина переноса в том, что команде Сергея Семака нужен лишний день отдыха перед игрой РПЛ с «Локомотивом», который состоится 28 сентября.

    «"Зенит" сослался на плотный график. Они готовятся к матчам Лиги чемпионов, представляют Россию в Европе. В данном случае и РФС, и "Енисей" пошли навстречу. Мы за российский футбол», — цитируют Sibnovosti главного тренера «Енисея» Юрия Газзаева.

    Отмечается, что из-за переноса кубкового матча красноярцы попросили перенести гостевой матч со «СКА-Хабаровск» с 21-го на 20 сентября. 0

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