Игра «Зенита» в Кубке России перенесена

Матч 1/16 финала Кубка России междуперенесен на 24 сентября с 25-26 сентября.

Причина переноса в том, что команде Сергея Семака нужен лишний день отдыха перед игрой РПЛ с «Локомотивом», который состоится 28 сентября.

«"Зенит" сослался на плотный график. Они готовятся к матчам Лиги чемпионов, представляют Россию в Европе. В данном случае и РФС, и "Енисей" пошли навстречу. Мы за российский футбол», — цитируют Sibnovosti главного тренера «Енисея» Юрия Газзаева.

Отмечается, что из-за переноса кубкового матча красноярцы попросили перенести гостевой матч со «СКА-Хабаровск» с 21-го на 20 сентября. 0