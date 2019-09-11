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    РФС объявил время проведения матчей 1/16 финала Кубка России

    Кубок России Футбол России
    В Российском футбольном союзе определились со временем проведения поединков 1/16 финала Кубка России. Все 16 поединков состоятся 25 сентября в период с 12:00 до 23:00 по мск.

    Вильмар Барриос
    Вильмар Барриос

    12:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Ахмат» (Грозный)
    12.00 мск. «Луч» (Владивосток) — «Динамо» (Москва)
    15:00 мск. «Томь» (Томск) — «Тамбов»
    15.30 мск. «Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
    18:00 мск. «Алания» (Владикавказ) — ЦСКА (Москва)
    18:00 мск. «Чайка» (Песчанокопское) — «Уфа»
    18:30 мск. «Шинник» (Ярославль) — «Сочи»
    18.30 мск. «КАМАЗ» (Набережные Челны) —«Спартак» (Москва)
    18.30 мск. «Мордовия» (Саранск) — «Ростов»
    19:00 мск. «Нижний Новгород» — «Краснодар»
    19:00 мск. «Чертаново» (Москва) — «Оренбург»
    19:00 мск. «Факел» (Воронеж) — «Арсенал» (Тула)
    19:00 мск. «Химки» — «Рубин» (Казань)
    19.00 мск. «Черноморец» (Новороссийск) — «Урал» (Екатеринбург)
    19:30 мск. «Торпедо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара)
    21:30 мск. «Балтика» (Калининград) — «Локомотив» (Москва). 0

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