Роналду — лучший бомбардир в истории отборочных турниров чемпионатов Европы

Нападающий сборной Португалиистал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров на чемпионат Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.

Это достижение покорилось 34-летнему футболисту после того, как он забил четыре мяча в ворота команды Литвы в рамках шестого тура квалификации на Евро-2020.

Теперь в активе лидера атак португальской сборной 25 голов. Предыдущий рекорд принадлежал экс-нападающему сборной Ирландии Робби Кину — 23 мяча.

Всего на счету Роналду 93 гола в составе сборной Португалии. Это второй результат в истории, лидирует иранец Али Даеи, который забил 109 мячей.

После победы в Литве Португалия закрепилась на втором месте в группе В, набрав 8 очков и отставая от Украине 5 пунктов, имея матч в запасе. 0