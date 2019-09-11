ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Интересы клубов топ-лиг вошли в противоречие с другими клубамиРеволюция в Лиге чемпионов пока отменяется
  • 07:49
    • Назначены арбитры на матчи девятого тура РПЛ
  • 00:13
    • Франция крупно обыграла Андорру, Турция разгромила Молдавию
  • 00:00
    • Португалия разгромила Литву, Сербия одолела Люксембург
  • 23:43
    • Англия забила пять мячей Косово, Чехия разгромила Черногорию
  • 23:21
    • Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Нигерией
    Все новости спорта

    Роналду — лучший бомбардир в истории отборочных турниров чемпионатов Европы

    Евро-2020 Сборная Португалии Португалия
    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров на чемпионат Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду

    Это достижение покорилось 34-летнему футболисту после того, как он забил четыре мяча в ворота команды Литвы в рамках шестого тура квалификации на Евро-2020.

    Теперь в активе лидера атак португальской сборной 25 голов. Предыдущий рекорд принадлежал экс-нападающему сборной Ирландии Робби Кину — 23 мяча.

    Всего на счету Роналду 93 гола в составе сборной Португалии. Это второй результат в истории, лидирует иранец Али Даеи, который забил 109 мячей.

    После победы в Литве Португалия закрепилась на втором месте в группе В, набрав 8 очков и отставая от Украине 5 пунктов, имея матч в запасе. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Квалификация Евро-2020. Лукаку забил 49-й гол, де Брейне оформил ассистентский хет-трик
  • Вчера в 12:11
    •
  • Прогноз
  • «Фортуна» — «Вольфсбург»
  • 1.67
  • Послезавтра в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли «Амур» реванш за поражение 5 сентября?
  • «Амур» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • «Нефтехимик» даст бой «Металлургу» Мг
  • «Нефтехимик» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.52
    •
  • В матче в Нижнем Новгороде не будет сюрпризов
  • «Торпедо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Иван Ракитич Футбол Трансферный дайджест. 2-9 сентябряГде продолжит карьеру обладатель «Золотого мяча», куда переберется бомбардир «Лиона» и удержит ли «Барселона» полузащитника — в подборке трансферных новостей последних дней 09/09/2019 в 20:160
  • 08:34
    • Бразилия проиграла Перу в США
  • 21:50
    • «Барселоне» интересен Фибиан Руис
  • 21:35
    • Дженгиз Ундер вылетел на пять недель из-за травмы
    Серж Гнабри Футбол Упадок «немецкой машины». Пять причин неудач команды ЛеваЧемпионы мира 2014 года никак не выйдут из пике 09/09/2019 в 14:100
  • Экспресс дня

  • Сборная Англии прервет беспроигрышную серию Косово
  • 4.52
    •
  • 08:51
    • Роналду — лучший бомбардир в истории отборочных турниров чемпионатов Европы
  • 08:18
    • Экс-форвард «Спартака» оформил хет-трик за «Палмейрас»
  • 08:03
    • Гол Паредеса помог Аргентине разгромить Мексику
    Рафаэль Надаль и Даниил Медведев Теннис Эпичная битва в Нью-Йорке. Медведев проиграл, но боролся до последнегоРоссийскому теннисисту не удалось выиграть US Open 09/09/2019 в 10:220
  • 23:02
    • «Ювентус» может распрощаться с Бернардески
  • 22:25
    • Брат Поля Погба: Обсуждался переезд в Испанию
  • 18:51
    • Азмун прокомментировал победу своей сборной
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие