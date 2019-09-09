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    Германия одолела Северную Ирландию, Голландия разгромила Эстонию

    Евро-2020 Сборная Голландии Сборная Германии Футбол Германии Сборная Северной Ирландии
    Сборная Германии одержала выездную победу над командой Северной Ирландии (2:0) в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе С.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 48-й минуте. Клостерманн навесил с правого фланга атаки в чужую штрафную, где мяч рикошетом от головы Брандта прилетел к Марцелю Хальстенбергу и тот нанес классный удар слета точно в цель.

    А на третьей компенсированной минуте Кай Хаверц классным пасом низом на правый край чужой штрафной вывел один на один Сержа Гнабри и тот точным ударом низом отправил мяч мимо Пикока в сетку ворот.

    Эта победа позволила сборной Германии набрать 12 очков и возглавить турнирную таблицу в группе. У Северной Ирландии столько же баллов.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
    Северная Ирландия — Германия — 0:2 (0:0)
    Голы: Хальстенберг, 48 (0:1). Гнабри, 90+3 (0:2)Северная Ирландия: Пикок-Фарррелл, Даллас, Льюис, Каткарт, Дж.Эванс, Дэйвис, Сэвилл (Магеннис, 70), Макгинн (Уайт, 59), К.Эванс, Макнэйр, Вашингтон (Лейвери, 83)Германия: Нойер, Клостерманн, Зюле, Гинтер (Та, 40), Хальстенберг, Киммих, Брандт, Кроос, Гнабри, Вернер (Хаверц, 68), Ройс (Эмре Джан, 85)Предупреждения: Макнэйр, 43. Сэвилл, 55. Гнабри, 67

    В другом матче группы С сборная Эстонии потерпела домашнее поражение от команды Голландии со счетом 0:4.

    Голландцы открыли счет на 17-й минуте. Блинд с левого фланга, легко уйдя там от соперника, прострелил в штрафную. Райана Бабеля никто не успел накрыть, и он спокойно переправил мяч в сетку.

    На 48-й минуте Депай с правого фланга мягко навесил в центр штрафной, где Бабель легко выпрыгнул и головой вколотил мяч в левый угол ворот.

    На 76-й минуте Де Лигт с фланга навесил к линии штрафной. Мемфис Депай остановил мяч и отличным ударом отправил его в сетку.

    А на 87-й минуте Жорджиньо Вейналдум откликнулся на навес Депая со штрафного и головой уложил мяч в сетку.

    Голландцы набрали 9 очков, но все равно остались на третьей строчке в группе. Команда Эстонии на данный момент не заработала ни одного очка.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
    Эстония — Голландия — 0:4 (0:1)
    Голы: Бабел, 17 (0:1). Бабел, 48 (0:2). Депай, 76 (0:3). Вайналдум, 87 (0:4)Эстония: Лепметс, Клаван, Тенисте, Тамм, Калласте, Метс, Кяйт, Айнсалу (Дмитриев, 88), Зенев (Лийвак, 60), Ойямаа (Саппинен, 85), СоргаГолландия: Силлессен, Блинд, ван Дейк, Фелтман, де Лигт, Вайналдум, Преппер, Ф.де Йонг (Л.де Йонг, 71), Бабел (Стротман, 84), Депай, Мален (Бергхейс, 63)Предупреждения: Тенисте, 54. Тамм, 70. Фелтман, 73. Метс, 86
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