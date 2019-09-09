Германия одолела Северную Ирландию, Голландия разгромила Эстонию

одержала выездную победу над(2:0) в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе С.

Счет в матче был открыт на 48-й минуте. Клостерманн навесил с правого фланга атаки в чужую штрафную, где мяч рикошетом от головы Брандта прилетел к Марцелю Хальстенбергу и тот нанес классный удар слета точно в цель.

А на третьей компенсированной минуте Кай Хаверц классным пасом низом на правый край чужой штрафной вывел один на один Сержа Гнабри и тот точным ударом низом отправил мяч мимо Пикока в сетку ворот.

Эта победа позволила сборной Германии набрать 12 очков и возглавить турнирную таблицу в группе. У Северной Ирландии столько же баллов.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C Северная Ирландия — Германия — 0:2 (0:0) Голы: Хальстенберг, 48 (0:1). Гнабри, 90+3 (0:2)Северная Ирландия: Пикок-Фарррелл, Даллас, Льюис, Каткарт, Дж.Эванс, Дэйвис, Сэвилл (Магеннис, 70), Макгинн (Уайт, 59), К.Эванс, Макнэйр, Вашингтон (Лейвери, 83)Германия: Нойер, Клостерманн, Зюле, Гинтер (Та, 40), Хальстенберг, Киммих, Брандт, Кроос, Гнабри, Вернер (Хаверц, 68), Ройс (Эмре Джан, 85)Предупреждения: Макнэйр, 43. Сэвилл, 55. Гнабри, 67

В другом матче группы С сборная Эстонии потерпела домашнее поражение от команды Голландии со счетом 0:4.

Голландцы открыли счет на 17-й минуте. Блинд с левого фланга, легко уйдя там от соперника, прострелил в штрафную. Райана Бабеля никто не успел накрыть, и он спокойно переправил мяч в сетку.

На 48-й минуте Депай с правого фланга мягко навесил в центр штрафной, где Бабель легко выпрыгнул и головой вколотил мяч в левый угол ворот.

На 76-й минуте Де Лигт с фланга навесил к линии штрафной. Мемфис Депай остановил мяч и отличным ударом отправил его в сетку.

А на 87-й минуте Жорджиньо Вейналдум откликнулся на навес Депая со штрафного и головой уложил мяч в сетку.

Голландцы набрали 9 очков, но все равно остались на третьей строчке в группе. Команда Эстонии на данный момент не заработала ни одного очка.