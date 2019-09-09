Германия одолела Северную Ирландию, Голландия разгромила Эстонию

Счет в матче был открыт на 48-й минуте. Клостерманн навесил с правого фланга атаки в чужую штрафную, где мяч рикошетом от головы Брандта прилетел к Марцелю Хальстенбергу и тот нанес классный удар слета точно в цель.
А на третьей компенсированной минуте Кай Хаверц классным пасом низом на правый край чужой штрафной вывел один на один Сержа Гнабри и тот точным ударом низом отправил мяч мимо Пикока в сетку ворот.
Эта победа позволила сборной Германии набрать 12 очков и возглавить турнирную таблицу в группе. У Северной Ирландии столько же баллов.
В другом матче группы С сборная Эстонии потерпела домашнее поражение от команды Голландии со счетом 0:4.
Голландцы открыли счет на 17-й минуте. Блинд с левого фланга, легко уйдя там от соперника, прострелил в штрафную. Райана Бабеля никто не успел накрыть, и он спокойно переправил мяч в сетку.
На 48-й минуте Депай с правого фланга мягко навесил в центр штрафной, где Бабель легко выпрыгнул и головой вколотил мяч в левый угол ворот.
На 76-й минуте Де Лигт с фланга навесил к линии штрафной. Мемфис Депай остановил мяч и отличным ударом отправил его в сетку.
А на 87-й минуте Жорджиньо Вейналдум откликнулся на навес Депая со штрафного и головой уложил мяч в сетку.
Голландцы набрали 9 очков, но все равно остались на третьей строчке в группе. Команда Эстонии на данный момент не заработала ни одного очка.