«Текстильщик» — «Балтика»: счет матча 1:5, обзор голов

Хет-триком в составе победителей отметился нападающий калининградцев Аллеф, еще дубль оформил Михаил Маркин.
За «Текстильщик» единственный мяч забил Максим Сидров, открывший счет в матче уже на 5-й минуте.
«Балтика» с 15 очками идет на 12-м месте в таблице первенства ФНЛ, а «Текстильщик» с 8 очками — 19-й строке.
ФНЛ. 12-й тур
«Текстильщик» (Иваново) — «Балтика» (Калининград) — 1:5 (1:0)
Голы: Сидоров, 5 (1:0). Аллеф, 54 (1:1). Маркин, 69 (1:2). Аллеф, 86 — с пенальти (1:3). Маркин, 88 — с пенальти (1:4). Аллеф, 90+1 (1:5)«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Н.Радченко (Щаницин, 75), Сараев (Путилин, 68), Макушкин, Андреев (Юрченко, 67), Горюшкин, Батов, Мухаметзянов (Солодков, 55), Сидоров, А.Радченко, Трегулов (Попов, 57)«Балтика» (Калининград): Латышонок, Тишкин, Маклаков (Дудиев, 76), Наилсон, Чочиев (Глушков, 29), Кашчелан, Шаваев (Казаев, 73), Кузьмин, Макарчук, Маркин (Жиронкин, 89), АллефПредупреждение: Мухаметзянов, 10Удаление: А.Радченко, 90+3