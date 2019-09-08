«Текстильщик» — «Балтика»: счет матча 1:5, обзор голов

Калининградскаяразгромила ивановский(5:1) в матче 12-го тура чемпионата ФНЛ.

Хет-триком в составе победителей отметился нападающий калининградцев Аллеф, еще дубль оформил Михаил Маркин.

За «Текстильщик» единственный мяч забил Максим Сидров, открывший счет в матче уже на 5-й минуте.

«Балтика» с 15 очками идет на 12-м месте в таблице первенства ФНЛ, а «Текстильщик» с 8 очками — 19-й строке.