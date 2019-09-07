Бразилия — Колумбия: счет матча 2:2, обзор голов

Сборнаяв товарищеском матче сыграла вничью с национальной командой— 2:2. Встреча состоялась в Майами (США).

Счет на 19-й минуте ударом головой открыл бразильский полузащитник Каземиро, которому с углового ассистировал Неймар. Это был первый матч форварда ПСЖ после травмы, полученной в начале июня в товарищеском матче с Катаром, из-за которой он пропустил Кубок Америки — 2019.

В середине первого тайма Луис Муриель реализовал пенальти и сравнял счет, а на 34-й минуте он же оформил дубль и вывел вперед колумбийцев — 2:1. Точку в матче на 58-й минуте поставил сам Неймар, отличившийся с передачи Дани Алвеса — 2:2.

В ночь на 11 июня бразильцы проведут товарищеский матч с Перу, а колумбийцы — с Венесуэлой.

Товарищеские матчи Бразилия — Колумбия — 2:2 (1:2) Голы: Каземиру, 19 (1:0). Муриэль, 25 — с пенальти (1:1). Муриэль, 34 (1:2). Неймар, 58 (2:2)Бразилия: Эдерсон, Дани Алвес, Тиагу Силва, Сандру, Маркиньюс, Коутинью (Бруну Энрике, 80), Каземиру, Артур, Неймар, Ришарлисон (Нерес, 84), Роберту Фирмину (Лукас Пакета, 83)Колумбия: Оспина, Тесильо, Мина, Санчес, Медина (Орехуэла, 78), Барриос, Урибе (Лерма, 61), Куадрадо (Морено, 87), Муриэль (Беррио, 68), Мартинес (Диас, 61), Сапата (Борре, 83)Предупреждение: Каземиру, 23

В других товарищеских матчах сборная Коста-Рики дома проиграла команде Уругвая — 1:2, а сборная Мексики в гостях разгромила команду США — 3:0. 0