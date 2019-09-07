Бразилия — Колумбия: счет матча 2:2, обзор голов

Счет на 19-й минуте ударом головой открыл бразильский полузащитник Каземиро, которому с углового ассистировал Неймар. Это был первый матч форварда ПСЖ после травмы, полученной в начале июня в товарищеском матче с Катаром, из-за которой он пропустил Кубок Америки — 2019.
В середине первого тайма Луис Муриель реализовал пенальти и сравнял счет, а на 34-й минуте он же оформил дубль и вывел вперед колумбийцев — 2:1. Точку в матче на 58-й минуте поставил сам Неймар, отличившийся с передачи Дани Алвеса — 2:2.
В ночь на 11 июня бразильцы проведут товарищеский матч с Перу, а колумбийцы — с Венесуэлой.
В других товарищеских матчах сборная Коста-Рики дома проиграла команде Уругвая — 1:2, а сборная Мексики в гостях разгромила команду США — 3:0. 0