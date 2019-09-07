РПЛ опубликовала расписание матчей 9 тура

Артем Дзюба
globallookpress.com
По сравнению с расписанием, опубликованным каналом «Матч Премьер», появилось два изменения: игра «Динамо» — «Уфа» пройдет 16 сентября, матч «Оренбург» — «Рубин» запланирован на 15 сентября в 14:00.
13 сентября (пятница)
«Зенит» — «Арсенал» 20:00 по московскому времени
14 сентября (суббота)
«Спартак» — «Урал» 16:30
«Сочи» — «Локомотив» 19:00
15 сентября (воскресенье)
«Оренбург» — «Рубин» 14:00
«Тамбов» — ЦСКА 16:30
«Краснодар» — «Крылья Советов» 19:00
16 сентября (понедельник)
«Динамо» — «Уфа» 20:00
«Ростов» — «Ахмат» 20:30
Расписание следующих туров будет опубликовано позже. 0