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    РПЛ опубликовала расписание матчей 9 тура

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    Российская Премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей 9 тура чемпионата России.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    По сравнению с расписанием, опубликованным каналом «Матч Премьер», появилось два изменения: игра «Динамо» — «Уфа» пройдет 16 сентября, матч «Оренбург» — «Рубин» запланирован на 15 сентября в 14:00.

    13 сентября (пятница)

    «Зенит» — «Арсенал» 20:00 по московскому времени

    14 сентября (суббота)

    «Спартак» — «Урал» 16:30
    «Сочи» — «Локомотив» 19:00

    15 сентября (воскресенье)

    «Оренбург» — «Рубин» 14:00
    «Тамбов» — ЦСКА 16:30
    «Краснодар» — «Крылья Советов» 19:00

    16 сентября (понедельник)

    «Динамо» — «Уфа» 20:00
    «Ростов» — «Ахмат» 20:30

    Расписание следующих туров будет опубликовано позже. 0

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