Отбор на Евро-2020: Белоруссия одержала первую победу, Казахстан сыграл вничью

Состоялось еще два матча в рамках пятого тура квалификации Евро-2020.

В группе С сборная Белоруссии на выезде обыграла сборную Эстонии со счетом 2:1. В составе победителей отличились Никита Наумов и Максим Скавыш, который забил в добавленное ко второму тайму время. У проигравших забил Эрик Сорга.

Белоруссия набрала первые 3 очка в пяти матчах отбора, у Эстонии — 0 очков после четырех игр.

В группе I Кипр и Казахстан поделили очки — 1:1. На гол Алексея Щеткина хозяева ответили точным ударом Пиероса Сотириу.

У Казахстана в активе 7 очков после пяти игр, у Кипра — 4 очка. 0