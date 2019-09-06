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    Отбор на Евро-2020: Белоруссия одержала первую победу, Казахстан сыграл вничью

    Евро-2020 Сборная Белоруссии
    Состоялось еще два матча в рамках пятого тура квалификации Евро-2020.

    Эстония — Беларусь
    Эстония — Беларусь

    В группе С сборная Белоруссии на выезде обыграла сборную Эстонии со счетом 2:1. В составе победителей отличились Никита Наумов и Максим Скавыш, который забил в добавленное ко второму тайму время. У проигравших забил Эрик Сорга.

    Белоруссия набрала первые 3 очка в пяти матчах отбора, у Эстонии — 0 очков после четырех игр.

    В группе I Кипр и Казахстан поделили очки — 1:1. На гол Алексея Щеткина хозяева ответили точным ударом Пиероса Сотириу.

    У Казахстана в активе 7 очков после пяти игр, у Кипра — 4 очка. 0

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