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    Форвард «Ахмата» из-за травмы выбыл на месяц

    Футбол России Ахмат
    Нападающий «Ахмата» Аблайе Мбенг получил перелом ребра на тренировке команды перед матчем восьмого тура РПЛ против «Тамбова» (1:1), сообщает пресс-служба грозненцев.

    Аблайе Мбенг
    Аблайе Мбенг

    «Форвард ФК "Ахмат" Аблай Мбенг выбыл сроком до четырех недель. Сенегалец получил перелом ребра на тренировке в столкновении с партнером перед матчем с "Тамбовом". Желаем скорейшего выздоровления!» — говорится в заявлении чеченского клуба.

    Предположительный срок восстановления 27-летнего сенегальца — до четырех недель. Это значит, что Мбенг точно пропустит матчи РПЛ с «Ростовом» (9-й тур, 15 сентября) и «Крыльями Советов» (10-й тур, 22 сентября).

    В текущем сезоне 27-летний сенегальский футболист провел за «Ахмат» шесть матчей, в которых забив один гол и отдав одну голевую передачу. 0

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