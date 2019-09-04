Форвард «Ахмата» из-за травмы выбыл на месяц

Нападающийполучил перелом ребра на тренировке команды перед матчем восьмого тура РПЛ против «Тамбова» (1:1), сообщает пресс-служба грозненцев.

«Форвард ФК "Ахмат" Аблай Мбенг выбыл сроком до четырех недель. Сенегалец получил перелом ребра на тренировке в столкновении с партнером перед матчем с "Тамбовом". Желаем скорейшего выздоровления!» — говорится в заявлении чеченского клуба.

Предположительный срок восстановления 27-летнего сенегальца — до четырех недель. Это значит, что Мбенг точно пропустит матчи РПЛ с «Ростовом» (9-й тур, 15 сентября) и «Крыльями Советов» (10-й тур, 22 сентября).

В текущем сезоне 27-летний сенегальский футболист провел за «Ахмат» шесть матчей, в которых забив один гол и отдав одну голевую передачу. 0