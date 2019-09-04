Габулов: Матч с ЦСКА — шанс проявить себя для игроков «Алании»

Президент «Алании»прокомментировал жеребьевку 1/16 финала Кубка России, по итогам которой красно-желтые сыграют дома против

«Безусловно, для меня, как для экс-игрока ЦСКА, с которым у меня связаны самые приятные и радостные воспоминания, приезд такого клуба в нашу республику — это большое событие.

Событие это и для каждого нашего болельщика и каждого футболиста "Алании". Я действительно рад, что на этой стадии Кубка России нам достались именно армейцы.

Для нас, как для развивающегося клуба, а также для футболистов, которые только начинают свой, надеюсь, большой путь в футболе, это отличная возможность проявить себя, а также проверить собственные силы.

Эта игра будет принципиальна и для меня, и для Спартака Гогниева. Мы ждем ее с большим нетерпением и будем очень серьезно к ней готовиться.

ЦСКА априори фаворит в нашем противостоянии. В армейском клубе собраны очень талантливые и качественные футболисты, руководимые классным тренерским штабом.

Подтверждением тому служит та игра, которую команда показывает в чемпионате России. Поэтому не стоит оглядываться назад и смотреть на историю.

ЦСКА приедет во Владикавказ с серьезным настроем. Мы же будем готовиться, чтобы показать свои лучшие качества», — приводит клубный Instagram слова Габулова. 0