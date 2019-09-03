Алекс Крал: Решение о переходе в «Спартак» далось непросто

Полузащитникрассказал журналистам Idnes.cz о том, как он решился на переход из пражскойв московский

«Решение о переходе в "Спартак" далось непросто. Я колебался, потому что это огромное изменение в жизни и карьере. Очень важно тщательно продумывать каждый шаг. Считаю, Российская Премьер-Лига — правильный выбор. Меня ждут тяжёлые матчи, это кардинальное изменение», — сказал Крал.

Алекс Крал был выпущен академией «Славии». За клуб футболист провел 30 поединков. За этот период он сумел записать на свой счет два ассиста и один результативный удар.

Трансфер хавбека обошелся «Спартаку» в 12 млн евро. Это второй показатель для чешского футбола после перехода Томаша Росицки из «Спарты» в «Боруссию» Дортмунд. 0