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    Дубль Бэйла спас «Реал» от поражения в матче с «Вильярреалом»

    «Вильярреал» — «Реал»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Мадридский «Реал» на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом» (2:2) в матче 3-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 12-й минуте открыли хозяева. Экамби выскочил на Куртуа, но бельгиец парировал удар впритык, а на добивании тут как тут сработал Херар Морено.

    «Реал» отыгрался в добавленное к первому тайму время. Йович пяткой подправил мяч на Карвахаля, который прострелил на стоявшего перед уже пустыми воротами Гарета Бэйла, забившего гол.

    На 74-й минуте провалилась опорная зона «Реала», позволив Бакке выстрелить с подбора с линии штрафной, Куртуа мяч отбил, но на соперника, который сразу прострелил во вратарскую Мойсесу Гомесу на пустые ворота.

    А на 86-й минуте «Реал» воспользовался ошибкой хозяев, Бэйл получил мяч справа в штрафной и резко из-под соперника пробил в ближний угол.

    Уже в компенсированное время мадридцы остались в меньшинстве Гарет Бэйл дважды подряд грубо сфолил, получив две желтые карточки.

    «Реал» набрал пять очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице примеры. «Вильярреал», имея в активе два очка, расположился на 16-м месте.

    В следующем туре «Реал» сыграет на своем поле против «Леванте», а «Вильярреал» в гостях встретится с «Леганесом».

    Примера. 3-й тур
    «Вильярреал» — «Реал» — 2:2 (1:1)
    Голы: Морено, 12 (1:0). Бэйл, 45+1 (1:1). Мойсес Гомес, 74 (2:1). Бэйл, 86 (2:2)«Вильярреал»: Андрес Фернандес, Марио Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Кинтилья, Касорла (Бакка, 73), Иборра, Мойсес Гомес, Чиквуэзе (Онтиверос, 55), Токо-Экамби (Замбо, 62), Морено«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Менди, Васкес (Винисиус Жуниор, 74), Каземиру, Кроос (Вальверде, 82), Бэйл, Бензема, Йович (Модрич, 68)Предупреждения: Кинтилья, 52. Менди, 77. Каземиру, 90. Бэйл, 90+2Удаление: Бэйл, 90+4
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