«Вильярреал» — «Реал»: счет матча 2:2, обзор голов

Мадридскийна выезде сыграл вничью с(2:2) в матче 3-го тура испанской Примеры.

Счет в матче на 12-й минуте открыли хозяева. Экамби выскочил на Куртуа, но бельгиец парировал удар впритык, а на добивании тут как тут сработал Херар Морено.

«Реал» отыгрался в добавленное к первому тайму время. Йович пяткой подправил мяч на Карвахаля, который прострелил на стоявшего перед уже пустыми воротами Гарета Бэйла, забившего гол.

На 74-й минуте провалилась опорная зона «Реала», позволив Бакке выстрелить с подбора с линии штрафной, Куртуа мяч отбил, но на соперника, который сразу прострелил во вратарскую Мойсесу Гомесу на пустые ворота.

А на 86-й минуте «Реал» воспользовался ошибкой хозяев, Бэйл получил мяч справа в штрафной и резко из-под соперника пробил в ближний угол.

Уже в компенсированное время мадридцы остались в меньшинстве Гарет Бэйл дважды подряд грубо сфолил, получив две желтые карточки.

«Реал» набрал пять очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице примеры. «Вильярреал», имея в активе два очка, расположился на 16-м месте.

В следующем туре «Реал» сыграет на своем поле против «Леванте», а «Вильярреал» в гостях встретится с «Леганесом».