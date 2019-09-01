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    Гогуа выйдет в стартовом составе ЦСКА на игру с «Арсеналом»

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    Стали известны составы тульского «Арсенала» и московского ЦСКА на матч восьмого тура российской Премьер-лиги.

    Седрик Гогуа
    Седрик Гогуа

    Встреча, которая пройдет в Туле начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачёв, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Луценко.

    Запасные: Нигматуллин, Денисов, Довбня, Володько, Коне, Бауэр, Берхамов, Пантелеев, Банда, Кангва, Аджоев, Кангва.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Ахметов, Кучаев, Обляков, Бийол, Влашич, Чалов.

    Запасные: Помазун, Тороп, Карпов, Шарлия, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Нисимура.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0

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