Гогуа выйдет в стартовом составе ЦСКА на игру с «Арсеналом»

Стали известны составы тульского «Арсенала» и московского ЦСКА на матч восьмого тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая пройдет в Туле начнется в 16:30 по московскому времени.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачёв, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Денисов, Довбня, Володько, Коне, Бауэр, Берхамов, Пантелеев, Банда, Кангва, Аджоев, Кангва.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Ахметов, Кучаев, Обляков, Бийол, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Карпов, Шарлия, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Нисимура.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0