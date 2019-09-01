«Арсенал» Тула — ЦСКА. Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч РПЛ 1 сентября 2019 года

В 8 туре РПЛ тульский «Арсенал» будет принимать ЦСКА. Матч состоится 1 сентября на стадионе «Арсенал». Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Арсенал» Тула — ЦСКА.

«Арсенал» Тула

Новый сезон у команды Игоря Черевченко проходит насыщенно, но, к сожалению, коллектив из Тулы не может похвастаться стабильностью.

В первом туре РПЛ «оружейники» сыграли вничью с московским «Динамо» у себя дома (1:1), затем на выезде переиграли «Крылья Советов» (2:3).

Чуть позже настала пора еврокубков. Но в квалификационном раунде Лиги Европы «пушкари» дважды уступили «Нефтчи» (0:1; 3:0). Между этими встречами «Арсенал» проиграл еще и «Ростову» в чемпионате (2:3).

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После этого красно-желтые минимально обыграли «Тамбов» (0:1), а также взяли верх в домашнем матче против «Уфы» (1:0).

Выезд в Казань в 6 туре оказался неудачным. «Канониры» потерпели поражение в игре с «Рубином» (1:0). Но спустя неделю «пушкари» одолели «Оренбург» (2:1).

ЦСКА

В гонке за чемпионство «армейцы» забуксовали в первом же туре. Подопечные Виктора Гончаренко проиграли «Крыльям Советов» (2:0).

Затем в активе красно-синих было три победы подряд над «Оренбургом» (2:1), «Локомотивом» (1:0) и «Рубином» (0:1).

После этого вновь случилась неожиданная потеря очков. В домашней игре против «Сочи» хозяева не смогли забить, а сам матч закончился ничьей (0:0).

Второе поражение в сезоне «армейцы» потерпели в московском дерби, уступив на выезде «Спартаку» (2:1).

В седьмом туре РПЛ ЦСКА на «ВЭБ Арене» спокойно расправилася с «Ахматом» (3:0).

Прогноз

На победу «Арсенала» Тула в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,95, на ничью — 3,25, а на победу ЦСКА — 2,05.

Наш прогноз на матч — «Арсенал» забьет с коэффициентом 1,58. 0