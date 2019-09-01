Фонд Кадырова подарил игроку «Ахмата» автомобиль

Полузащитникпосле матча восьмого тура РПЛ против(1:1) получил в подарок автомобиль. Игрок сборной Косово отметился голом в концовке встречи.

«После завершения матча между командами "Ахмат" и "Тамбов" полузащитник нашего клуба Бернард Бериша получил в подарок от Регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова автомобиль. В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры.

Он всегда нацелен на ворота соперников, неудержим, в каждом матче бьется за клуб, отдавая все силы. Он заслуженно был признан лучшим игроком матча "Ахмат" — "Тамбов". Уверен, большие победы нашего клуба ещё впереди!» — написал президент «Ахмата» Магомед Даудов в Instagram. 0