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    Фонд Кадырова подарил игроку «Ахмата» автомобиль

    РПЛ Футбол России Ахмат Тамбов Между тем Календарь РПЛ
    Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша после матча восьмого тура РПЛ против «Тамбова» (1:1) получил в подарок автомобиль. Игрок сборной Косово отметился голом в концовке встречи.

    Бернард Бериша
    Бернард Бериша

    «После завершения матча между командами "Ахмат" и "Тамбов" полузащитник нашего клуба Бернард Бериша получил в подарок от Регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова автомобиль. В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры.

    Он всегда нацелен на ворота соперников, неудержим, в каждом матче бьется за клуб, отдавая все силы. Он заслуженно был признан лучшим игроком матча "Ахмат" — "Тамбов". Уверен, большие победы нашего клуба ещё впереди!» — написал президент «Ахмата» Магомед Даудов в Instagram. 0

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