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    Алексей Миранчук выбыл на три недели и пропустит матчи сборной

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    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук пропустит около трех недель из-за травмы, сообщает «Спорт-Экспресс».

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    В субботу Миранчук получил повреждение и был заменен в первом тайме игры 8-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (1:2).

    Алексей Миранчук был заменен на 30-й минуте на новичка команды Жоау Мариу, который впоследствии отдал голевой пас на Антона Миранчука.

    Клубная пресс-служба сообщила, что он получил травму задней поверхности бедра. Точный срок восстановления станет известен после углубленного обследования.

    В ближайшие дни Миранчук будет проходить курс физиотерапии в медицинском центре клуба.

    23-летний хавбек не поможет сборной России в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Шотландии (6 сентября) и Казахстана (9 сентября). 0

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