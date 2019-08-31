Алексей Миранчук выбыл на три недели и пропустит матчи сборной

Полузащитник «Локомотива»пропустит около трех недель из-за травмы, сообщает «Спорт-Экспресс»

В субботу Миранчук получил повреждение и был заменен в первом тайме игры 8-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (1:2).

Алексей Миранчук был заменен на 30-й минуте на новичка команды Жоау Мариу, который впоследствии отдал голевой пас на Антона Миранчука.

Клубная пресс-служба сообщила, что он получил травму задней поверхности бедра. Точный срок восстановления станет известен после углубленного обследования.

В ближайшие дни Миранчук будет проходить курс физиотерапии в медицинском центре клуба.

23-летний хавбек не поможет сборной России в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Шотландии (6 сентября) и Казахстана (9 сентября). 0