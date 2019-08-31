Агент Игбуна ведет переговоры с несколькими клубами

Агент нападающегоАллан Йенсен рассказал о том, какие шансы у футболиста покинуть клуб в это трансферное окно. В интервью Sports24 представитель игрока заявил, что на данный момент ведутся переговоры с несколькими клубами.

«Мы состоим в диалоге с несколькими клубами, названия которых я назвать не могу. Никто из нас не знает, что произойдет в следующие 48 часов, и как все сложится. Мы общаемся с клубами и с Шамилем Газизовым. Сильвестр уже давно в "Уфе", он хочет нового опыта.

Переговоры продолжаются и пока будущее игрока не определено, Игбун не в той форме, чтобы выходить на поле. Поэтому он сегодня не играет», — заявил Йенсен.

До этого поступила информация о том, что Игбуном интересуются тульский «Арсенал», ЦСКА и «Краснодар». 0