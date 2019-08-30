Гончаренко: Нацеливаем себя на выход из группы

Главный тренерпрокомментировал результат жеребьевки группового

По итогам жеребьевки «армейцам» предстоит сыграть с «Лудогорцем», «Эспаньолом» и «Ференцварошем».

Слова Гончаренко приводит официальный сайт ЦСКА.

«Испанский "Эспаньол" не нуждается в представлении, это команда из сильного чемпионата, которая умеет контролировать мяч, организованно обороняется, быстро переходит из обороны в атаку. Нас ждут два сложных, но интересных матча. Такие тесты для молодых футболистов — то, что нам нужно», — сказал Гончаренко.

«Ситуация в "Лудогорце" мне тоже хорошо знакома, поскольку доводилось много общаться с его представителями. Клуб развивается в правильном направлении, в команде сейчас много бразильцев, поэтому их футбол будет чем-то напоминать тот, что исповедует "Эспаньол". На протяжении пяти-семи лет болгары играют как в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы, так и в квалификационных раундах, поэтому имеют серьезный опыт», — отметил тренер.

«Как для "Лудогорца", так и для "Ференцвароша" матчи ЛЕ — самые важные в сезоне, потому что это тот случай, когда ты можешь себя показать. С венгерской командой тоже будет непросто, знаю, что в команде Сергея Реброва произошел ряд изменений. В футболе может быть всякое, но мы в любом случае должны нацеливать себя на выход из группы и ожидать следующей жеребьевки», — добавил Гончаренко.

Напомним, групповой этап Лиги Европы стартует 19 сентября. 0