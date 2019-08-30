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    Гончаренко: Нацеливаем себя на выход из группы

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    По итогам жеребьевки «армейцам» предстоит сыграть с «Лудогорцем», «Эспаньолом» и «Ференцварошем».

    Слова Гончаренко приводит официальный сайт ЦСКА.

    «Испанский "Эспаньол" не нуждается в представлении, это команда из сильного чемпионата, которая умеет контролировать мяч, организованно обороняется, быстро переходит из обороны в атаку. Нас ждут два сложных, но интересных матча. Такие тесты для молодых футболистов — то, что нам нужно», — сказал Гончаренко.

    «Ситуация в "Лудогорце" мне тоже хорошо знакома, поскольку доводилось много общаться с его представителями. Клуб развивается в правильном направлении, в команде сейчас много бразильцев, поэтому их футбол будет чем-то напоминать тот, что исповедует "Эспаньол". На протяжении пяти-семи лет болгары играют как в групповых турнирах Лиги чемпионов и Лиги Европы, так и в квалификационных раундах, поэтому имеют серьезный опыт», — отметил тренер.

    «Как для "Лудогорца", так и для "Ференцвароша" матчи ЛЕ — самые важные в сезоне, потому что это тот случай, когда ты можешь себя показать. С венгерской командой тоже будет непросто, знаю, что в команде Сергея Реброва произошел ряд изменений. В футболе может быть всякое, но мы в любом случае должны нацеливать себя на выход из группы и ожидать следующей жеребьевки», — добавил Гончаренко.

    Напомним, групповой этап Лиги Европы стартует 19 сентября. 0

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