«Вулверхэмптон» — «Торино»: счет матча 2:1, обзор голов

«Вулверхэмптон»
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Счет в матче на 30-й минуте открыли хозяева — отличился Рауль Хименес. На 57-й минуте Андреа Белотти сравнял счет.
Победу «волкам» принес на 58-й минуте Леандер Дендонкер.
В первом матче «Вулверхэмптон» победил со счетом 3:2 и по сумме двух матчей вышел в групповой этап.
В другом матче шотландский «Рейнджерс» на своем поле вырвал победу у польский «Легии» — 1:0. Единственный мяч в компенсированное время забил Альфредо Морелос.
Первый матч завершился со счетом 0:0. По сумме двух матчей «Рейнджерс» вышел в групповой этап Лиги Европы. 0