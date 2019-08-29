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    «Вулверхэмптон» выбил «Торино» из Лиги Европы

    «Вулверхэмптон» — «Торино»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы английский «Вулверхэмптон» одержал домашнюю победу над итальянским «Торино» — 2:1.

    «Вулверхэмптон»
    «Вулверхэмптон»

    Счет в матче на 30-й минуте открыли хозяева — отличился Рауль Хименес. На 57-й минуте Андреа Белотти сравнял счет.

    Победу «волкам» принес на 58-й минуте Леандер Дендонкер.

    В первом матче «Вулверхэмптон» победил со счетом 3:2 и по сумме двух матчей вышел в групповой этап.

    В другом матче шотландский «Рейнджерс» на своем поле вырвал победу у польский «Легии» — 1:0. Единственный мяч в компенсированное время забил Альфредо Морелос.

    Первый матч завершился со счетом 0:0. По сумме двух матчей «Рейнджерс» вышел в групповой этап Лиги Европы. 0

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