«Эспаньол» и «Партизан» выступят на групповом этапе Лиги Европы

Испанскийна выезде сыграл вничью с луганской(2:2) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

В составе гостей отличились Факундо Феррейра (34-я минута) и Матиас Варгас (62). За украинский клуб голы забили Богдан Леднев (54) и Назарий Русин (78).

Каталонский клуб прошел дальше со счетом 5:3 по сумме двух матчей.

В параллельном матче норвежский «Мольде» на своем поле сыграл вничью с сербским «Партизаном» (1:1).

Счет в матче на 72-й минуте открыли хозяева — отличился Леке Джеймс, но на 81-й минуте Неманья Милетич сравнял счет.

Этот результат позволил пройти дальше белградскому клубу после победы 2:1 в первом матче.

«Мальме» одержал минимальную победу над «Бней-Иегудой» и стал победителем пары с общим счетом 4:0.

В еще одной встрече «Слован» уступил ПАОКу 2:3, но прошел в групповой этап по правилу гостевого гола после минимальной победы в первой игре. 0