«Эспаньол» и «Партизан» выступят на групповом этапе Лиги Европы

В составе гостей отличились Факундо Феррейра (34-я минута) и Матиас Варгас (62). За украинский клуб голы забили Богдан Леднев (54) и Назарий Русин (78).
Каталонский клуб прошел дальше со счетом 5:3 по сумме двух матчей.
В параллельном матче норвежский «Мольде» на своем поле сыграл вничью с сербским «Партизаном» (1:1).
Счет в матче на 72-й минуте открыли хозяева — отличился Леке Джеймс, но на 81-й минуте Неманья Милетич сравнял счет.
Этот результат позволил пройти дальше белградскому клубу после победы 2:1 в первом матче.
«Мальме» одержал минимальную победу над «Бней-Иегудой» и стал победителем пары с общим счетом 4:0.
В еще одной встрече «Слован» уступил ПАОКу 2:3, но прошел в групповой этап по правилу гостевого гола после минимальной победы в первой игре. 0