Полузащитник «Арсенала» может перейти в «Бешикташ»

Полузащитник «Арсенала»может продолжить карьеру в турецком, сообщает Sky Sports.

Ранее главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подтвердил, что 27-летний хавбек может покинуть лондонский клуб ради игровой практики. Речь идет об аренде сроком на сезон.

Предполагается, что в случае перехода в «Бешикташ», турецкий клуб возьмет на себя зарплату египетского футболиста.

При этом позиция центрального полузащитника является приоритетной для «Бешикташа» после перехода Гари Меделя в «Болонью».

В прошлом сезоне Эль-Ненни провел за «Арсенал» всего восемь матчей в чемпионате Англии, а также семь матчей в Лиге Европы.

Эль-Ненни перешел в «Арсенал» из «Базеля» в январе 2016 года за сумму в районе 7 миллионов фунтов. 0