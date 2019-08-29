Полузащитник «Арсенала» может перейти в «Бешикташ»

Мохамед Эль-Ненни
globallookpress.com
Ранее главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подтвердил, что 27-летний хавбек может покинуть лондонский клуб ради игровой практики. Речь идет об аренде сроком на сезон.
Предполагается, что в случае перехода в «Бешикташ», турецкий клуб возьмет на себя зарплату египетского футболиста.
При этом позиция центрального полузащитника является приоритетной для «Бешикташа» после перехода Гари Меделя в «Болонью».
В прошлом сезоне Эль-Ненни провел за «Арсенал» всего восемь матчей в чемпионате Англии, а также семь матчей в Лиге Европы.
Эль-Ненни перешел в «Арсенал» из «Базеля» в январе 2016 года за сумму в районе 7 миллионов фунтов. 0