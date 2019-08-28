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    «Зенит» намерен заполучить братьев Миранчуков

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    «Зенит» интересуется полузащитниками «Локомотива» Алексеем и Антоном Миранчуками, сообщает РБК.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    По данным издания, приоритетной трансферной целью «сине-бело-голубых» является Алексей, за которого чемпионы России предлагали чуть больше 20 миллионов евро. При этом «железнодорожников» это предложение не устроило.

    «Еще несколько лет назад Алексея и его брата Антона пытались переманить "Зенит" и "Спартак", но договориться клубы не сумели. Ребята тоже не горели желанием покидать команду», — рассказал источник, близкий к футболисту.

    «Алексей не заинтересован в уходе в другой российский клуб. Только в Европу, о чем они с братом неоднократно говорили», — добавил источник в «Локомотиве».

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил информацию об интересе «Зенита».

    «Не буду комментировать трансферные слухи. Скажу, что со стороны "Зенита" есть интерес. Но о деньгах рассуждать не буду», — цитирует Кикнадзе «Рейтинг букмекеров». 0

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