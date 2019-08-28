Футболисты «Црвены Звезды» отметили выход в групповой этап ЛЧ на БТР

Игроки праздновали с болельщиками
globallookpress.com
Сразу же после матча с «Янг Бойз» возле стадиона белградской команды появился настоящий танк Т-55, украшенный символикой клуба.
Уже после нужной для «Црвены Звезды» ничьи 1:1 сербские болельщики поехали по городу на бронетранспортере, а после к ним присоединились и сами футболисты команды.
БТР в Белграде
Сообщается, что ситуацией заинтересовалась полиция, однако, прибыв к месту празднования, стражи порядка пришли к выводу, что танк не представляет опасности для окружающих. 0