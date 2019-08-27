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    Мешков рассудит «Спартак» и «Зенит», Вилков будет ВАР на этой игре

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    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 8-го тура российской премьер-лиги, информирует официальный сайт РФС.

    Виталий Мешков
    Виталий Мешков

    Игру «Спартак» — «Зенит» в воскресенье, 1 сентября, судит Виталий Мешков из Дмитрова.

    На этой игре будет работать видеоассистент — Михаил Вилков из Нижнего Новгорода, его ассистент — Сергей Карасев из Москвы.

    Также ВАР будет использован в субботу, 31 августа, на матче «Локомотив» — «Ростов». Главный судья — Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга, видеоассистент — Василий Казарцев из Санкт-Петербурга, его ассистент — Вилков.

    30 августа, пятница

    «Крылья Советов» — «Динамо»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья — Сергей Чебан (Москва); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).

    31 августа, суббота

    «Уфа» — «Оренбург»: судья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва).

    «Рубин» — «Сочи»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

    «Локомотив» — «Ростов»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); ВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Александр Колобаев (Москва).

    «Ахмат» — «Тамбов»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

    1 сентября, воскресенье

    «Урал» — «Краснодар»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Денис Березнов (Москва); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).

    «Арсенал» — ЦСКА: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).

    «Спартак» — «Зенит»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); ВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР — Сергей Карасев (Москва); инспектор — Владимир Енютин (Москва). 0

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