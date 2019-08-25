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    Гол Бекао принёс «Удинезе» победу над «Миланом»

    «Удинезе» — «Милан»: счет матча 1:0, обзор голов

    Серия A Футбол Италии Удинезе Милан Календарь Серии А
    В матче первого тура итальянской Серии А «Удинезе» одержал домашнюю победу над «Миланом» со счетом 1:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный гол на 72-й минуте забил защитник Родриго Бекао, который в прошлом сезоне выступал за ЦСКА.

    Вышедший на замену Де Пауль выполнил подачу с углового в центр штрафной, где Бекао перевесел в воздухе Кесси и головой отправил мяч в нижний ближний угол ворот.

    «Милан» провел первый матч под руководством нового главного тренера Марко Джампаоло. 52-летний специалист возглавил команду перед стартом сезона-2019/20.

    В следующем туре «Удинезе» сыграет с «Пармой», а «Милан» встретится с «Брешией». 0

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