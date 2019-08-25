«Удинезе» — «Милан»: счет матча 1:0, обзор голов

В матче первого тура итальянской Серии Аодержал домашнюю победу надсо счетом 1:0.

Единственный гол на 72-й минуте забил защитник Родриго Бекао, который в прошлом сезоне выступал за ЦСКА.

Вышедший на замену Де Пауль выполнил подачу с углового в центр штрафной, где Бекао перевесел в воздухе Кесси и головой отправил мяч в нижний ближний угол ворот.

«Милан» провел первый матч под руководством нового главного тренера Марко Джампаоло. 52-летний специалист возглавил команду перед стартом сезона-2019/20.

В следующем туре «Удинезе» сыграет с «Пармой», а «Милан» встретится с «Брешией». 0