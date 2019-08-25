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    В «Краснодаре» призвали болельщиков не слушать диванных аналитиков по Бергу

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    Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян обратился к болельщикам, которые освистали нападающего команды Маркуса Берга во время матча седьмого тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

    Маркус Берг
    Маркус Берг

    «Уважаемые болельщики! Я выражаю общее мнение руководства клуба. В перерыве матча с "Локомотивом" часть публики свистела Маркусу Бергу. Мы привыкли, что в нашем клубе освистывают только тех, кто не отдается на поле, а это никак не относится к Маркусу. Всем футболистам требуется время на адаптацию в новой команде.

    Вспомните, как вы критиковали Спайича — а сегодня он капитан и основной защитник клуба. Так же вы ругали Фьолусона, а сейчас он проводит хорошие матчи. Вандерсону потребовался год на то, чтобы стать тем Вандерсоном, которого мы любим.

    Мы благодарны, что Маркус присоединился к нашей команде, потому что один из наших форвардов молод, а второй подвержен травмам. Мы были в жестких рамках фэйр-плей, поэтому подписать годовой контракт с опытным игроком было для нас большой удачей. Мы видим его отношение на тренировках. Видим, как много он работает на поле, и уже сейчас приносит немало пользы. Просто иногда нужно не слушать диванных аналитиков, а анализировать игру самим и прислушиваться к мнению наших тренеров.

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    • Вчера после ничейной игры с "Локомотивом" все сказали, что атмосфера на стадионе была потрясающей. И ее создаете вы. Но, освистывая Маркуса Берга, вы не приносите пользы клубу. Наоборот, поддержка сейчас ему нужна больше, чем любому другому.

    И еще. Мы всегда были клубом, который уважает свою историю. Когда вчера часть болельщиков плохо встретила Федора Смолова — это было неприятно. Хочу напомнить, что он — двукратный лучший бомбардир чемпионата России в составе "Краснодара". Он доставил нам много счастливых минут. Надеюсь, что когда Федор приедет к нам в следующий раз, мы встретим его подобающим образом», — написал Фундукян на своей странице в Instagram. 0

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