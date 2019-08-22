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    ПСВ крупно обыграл «Аполлон» в первом матче раунда плей-офф ЛЕ

    ПСВ — «Аполлон»: счет матча 3:0, обзор голов

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    Голландский «ПСВ Эйндховен» в первом матче заключительного квалификационного раунда Лиги Европы одержал домашнюю победу над кипрским «Аполлоном» из Лимасола — 3:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 47-й минуте открыл полузащитник хозяев Мохаммед Ихаттарен, на 56-й минуте нападающий Коди Гакпо удвоил преимущество ПСВ.

    А на 61-й минуте защитник Дензел Дюмфрис поставил победную точку в матче.

    29 августа голландский клуб отправится в Лимассол на ответную игру с «Аполлоном».

    В другом матче раунда плей-офф отбора Лиги Европы французский «Страсбург» на своем поле переиграл франкфуртский «Айнтрахт» — 1:0.

    Единственный мяч на 33-й минуте забил ивуарийский нападающий Кевин Зохи.

    Ответная встреча состоится 29 августа во Франкфурте.

    В прочих матчах румынский «Стяуа» на своем поле разошлась миром с португальский «Виторией» (0:0), а бельгийский «Гент» благодаря дублю Лорана Депуатра одержал волевую победу над хорватской «Риекой» (2:1). 0

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