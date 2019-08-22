ПСВ — «Аполлон»: счет матча 3:0, обзор голов

Голландскийв первом матче заключительного квалификационного раунда Лиги Европы одержал домашнюю победу над кипрскимиз Лимасола — 3:0.

Счет в матче на 47-й минуте открыл полузащитник хозяев Мохаммед Ихаттарен, на 56-й минуте нападающий Коди Гакпо удвоил преимущество ПСВ.

А на 61-й минуте защитник Дензел Дюмфрис поставил победную точку в матче.

29 августа голландский клуб отправится в Лимассол на ответную игру с «Аполлоном».

В другом матче раунда плей-офф отбора Лиги Европы французский «Страсбург» на своем поле переиграл франкфуртский «Айнтрахт» — 1:0.

Единственный мяч на 33-й минуте забил ивуарийский нападающий Кевин Зохи.

Ответная встреча состоится 29 августа во Франкфурте.

В прочих матчах румынский «Стяуа» на своем поле разошлась миром с португальский «Виторией» (0:0), а бельгийский «Гент» благодаря дублю Лорана Депуатра одержал волевую победу над хорватской «Риекой» (2:1). 0