Ушел из жизни экс-нападающий сборной Ганы Агого

Экс-нападающий сборной Ганы по футболускончался в Лондоне в возрасте 40 лет.

Как сообщают британские СМИ, экс-футболист умер в больнице.

В 2015 году, через два года после завершения карьеры, он перенес сердечный приступ.

Большую часть карьеры Агого провел в Англии, где выступал за «Шеффилд Уэнсдей», «Линкольн Сити», «Куинз Парк Рейнджерс», «Барнет», «Бристоль Роверс» и «Ноттингем Форест». Также Джуниор поиграл в США, Египте и на Кипре. Его последним клубом был шотландский «Хиберниан».

С 2006 по 2009 годы Агого выступал за сборную Ганы, в которой провел 27 матчей и забил 12 голов. 0