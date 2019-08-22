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    Ушел из жизни экс-нападающий сборной Ганы Агого

    Сборная Ганы
    Экс-нападающий сборной Ганы по футболу Джуниор Агого скончался в Лондоне в возрасте 40 лет.

    Джуниор Агого
    Джуниор Агого

    Как сообщают британские СМИ, экс-футболист умер в больнице.

    В 2015 году, через два года после завершения карьеры, он перенес сердечный приступ.

    Большую часть карьеры Агого провел в Англии, где выступал за «Шеффилд Уэнсдей», «Линкольн Сити», «Куинз Парк Рейнджерс», «Барнет», «Бристоль Роверс» и «Ноттингем Форест». Также Джуниор поиграл в США, Египте и на Кипре. Его последним клубом был шотландский «Хиберниан».

    С 2006 по 2009 годы Агого выступал за сборную Ганы, в которой провел 27 матчей и забил 12 голов. 0

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