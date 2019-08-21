СМИ: «Барселона» готовится к презентации Неймара

начала подготовку к презентации нападающего, утверждает RAC1.

Как сообщает источник, в последние дни парижский и каталонский клубы значительно продвинулись в переговорах по трансферу 27-летнего бразильца. Кроме того, «сине-гранатовые» заказали у Nike дополнительную партию футболок для продажи после перехода форварда.

Сам бразилец уже записал видеообращение к фанатам «Барселоны», которое будет опубликовано вскоре после официального объявления о трансфере. В нем Неймар попросил прощения за уход в ПСЖ и назвал причины такого решения двухлетней давности.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны летом 2017-го за 222 миллиона евро. В новом сезоне он еще не выходил на поле в составе парижан. 0