Зуев: В глаз прилетел локоть, пошла кровь. Арбитр сказал: «Хватит валяться»

Полузащитник «Ростова»рассказал, что он получил травму лица в матче 6-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:2).

«аль, что уступили. Была тяжелая встреча, много борьбы, не смогли навязать свою игру. У нас было несколько хороших моментов, жаль, что не реализовали их и уступили.

Я боролся за верховой мяч с несколькими соперниками, когда мне прилетел в глаз локоть. Пошла кровь, через некоторое время мне пришлось попросить о замене.

Я удивился, когда арбитр подошёл и сказал: "Хватит валяться, не хочу много времени добавлять". Один из наших футболистов говорил ему о пенальти, но арбитр сказал, что была борьба и он толком не видел эпизод.

Вчера было сильное кровотечение, а сегодня гематома, глаз заплыл. Хочу передать большой привет арбитру и извиниться, что слишком долго лежал.

Мне жаль, что арбитру пришлось париться с добавленным временем», — приводит слова Зуева официальный сайт клуба. 0