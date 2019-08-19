«Ренн» — «Пари Сен-Жермен»: счет матча 2:1, обзор голов

нанес поражениев домашнем матче второго тура французской Лиги 1.

Встреча, которая прошла на стадионе «Роазон Парк», завершилась со счетом 2:1.

Парижане вышли вперед на 36-й минуте, когда гол на свой счет записал Эдинсон Кавани.

«Красно-черные» сумели отыграться незадолго до перерыва — отличился М'Байе Ньянг, которому ассистировал Амари Траоре.

На 48-й минуте хозяев вывел вперед Ромен дель Кастильо с передачи Эдуардо Камавинжа.

Парижане играли без Неймара, который вновь не попал в заявку.

«Ренн», набрав шесть очков, вышел на третье место в турнирной таблице Лиги 1. «Пари Сен-Жермен» с тремя баллами — на восьмом месте в таблице. 0