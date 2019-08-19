«Ренн» — «Пари Сен-Жермен»: счет матча 2:1, обзор голов

Эдинсон Кавани
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Встреча, которая прошла на стадионе «Роазон Парк», завершилась со счетом 2:1.
Парижане вышли вперед на 36-й минуте, когда гол на свой счет записал Эдинсон Кавани.
«Красно-черные» сумели отыграться незадолго до перерыва — отличился М'Байе Ньянг, которому ассистировал Амари Траоре.
На 48-й минуте хозяев вывел вперед Ромен дель Кастильо с передачи Эдуардо Камавинжа.
Парижане играли без Неймара, который вновь не попал в заявку.
«Ренн», набрав шесть очков, вышел на третье место в турнирной таблице Лиги 1. «Пари Сен-Жермен» с тремя баллами — на восьмом месте в таблице. 0