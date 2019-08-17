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    «Вильярреал» и «Гранада» расписали ничью в сумасшедшем поединке

    «Вильярреал» — «Гранада»: счет 4:4, обзор голов

    Примера Футбол Испании Вильярреал Гранада Календарь Примеры
    В матче первого тура испанской Примеры встретились «Вильярреал» и «Гранада». На стадионе «Керамика» команды выдали захватывающий поединок. Хозяева могли взять 3 очка, однако менее чем за 10 минут пропустили два мяча и упустили победу.

    Роберто Сольдадо
    Роберто Сольдадо

    Первый гол болельщики увидели на 35 минуте. Счет в матче открыл Санти Касорла, точно исполнив пенальти, который заработал его партнер по команде.

    На 46 минуте первого тайма гости забили хозяевам гол в раздевалку. Здесь снова не обошлось без стандартного положения. 11-метровый удар точно исполнил Вико.

    В районе 53 минуты встречи «желтые» пошли в атаку. С правого фланга они перевели мяч на левый, где снаряд подхватил Кинтилья. Футболист не стал сильно простреливать и выкатил под удар Гомесу, который точно положил мяч в левый дальний угол ворот.

    Счет 2:2 стал на 62 минуте. С правого фланга навес выполнил Диас. На передачу откликнулся набегающий Мачис. Он сгруппировался и переправил мяч в ворота.

    На 65 минуте Гомес ворвался в штрафную «Гранады», продемонстрировав свой дриблинг. Он сделал передачу на 11-метровую отметку, где стоял Морено. Тот сумел пробить вратаря.

    Следующий мяч снова забил «Вильярреал». В центре поля Санти Касорла поборолся за мяч, заставив ошибиться полузащитника «Гранады». Снаряд отскочил к Чуквуезе, который протащил мяч до штрафной площади команды соперника и пробил на технику в левый нижний от себя угол.

    75 минута стала переломной. Монторо подал угловой, а Сольдадо сумел переправить мяч в ворота. Похожая ситуация произошла на 81 минуте, только угловой удар выполнялся с другого фланга. Подача последовала на того же Сольдадо, который сделал скидку на дальнюю штангу. Там без проблем вратаря «желтых» расстрелял Пуэртас.

    Теперь Команды имеют по одному баллу, занимая 5 и 6 место соответственно. 23 августа «Вильярреал» поедет к «Леванте», а «Гранада» примет «Севилью».

    Примера. 1 тур
    «Вильярреал» — «Гранада»
    «Вильярреал»: Фернандес, Альбиоль, Кинтилья, Пау Торрес, Пенья, Замбо-Ангисса, Иборра (Бакка, 83), Касорла, Чуквуэзе, Мойсес Гомес (Тригерос, 78), Жерар Морено (Токо-Экамби, 69)«Гранада»: Руй Силва, Дуарте, Диас, Кини, Херман Санчес, Вадильо (Мачис, 56), Монторо, Пуэртас, Вико (Рамос, 78), Этеки (Азиз, 69), СольдадоГолы: 1:0 — 35, пенальти Касорла, 1:1 — 45, пенальти Вико, 2:1 — 53 Мойсес Гомес, 2:2 — 62, автогол Пенья, 3:2 — 65 Жерар Морено, 4:2 — 73 Чуквуэзе, 4:3 — 75 Сольдадо, 4:4 — 81 ПуэртасПредупреждения: Касорла (36), Альбиоль (45), Херман Санчес (59), Замбо-Ангисса (70)
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