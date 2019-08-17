«Вильярреал» — «Гранада»: счет 4:4, обзор голов

Первый гол болельщики увидели на 35 минуте. Счет в матче открыл Санти Касорла, точно исполнив пенальти, который заработал его партнер по команде.
На 46 минуте первого тайма гости забили хозяевам гол в раздевалку. Здесь снова не обошлось без стандартного положения. 11-метровый удар точно исполнил Вико.
В районе 53 минуты встречи «желтые» пошли в атаку. С правого фланга они перевели мяч на левый, где снаряд подхватил Кинтилья. Футболист не стал сильно простреливать и выкатил под удар Гомесу, который точно положил мяч в левый дальний угол ворот.
Счет 2:2 стал на 62 минуте. С правого фланга навес выполнил Диас. На передачу откликнулся набегающий Мачис. Он сгруппировался и переправил мяч в ворота.
На 65 минуте Гомес ворвался в штрафную «Гранады», продемонстрировав свой дриблинг. Он сделал передачу на 11-метровую отметку, где стоял Морено. Тот сумел пробить вратаря.
Следующий мяч снова забил «Вильярреал». В центре поля Санти Касорла поборолся за мяч, заставив ошибиться полузащитника «Гранады». Снаряд отскочил к Чуквуезе, который протащил мяч до штрафной площади команды соперника и пробил на технику в левый нижний от себя угол.
75 минута стала переломной. Монторо подал угловой, а Сольдадо сумел переправить мяч в ворота. Похожая ситуация произошла на 81 минуте, только угловой удар выполнялся с другого фланга. Подача последовала на того же Сольдадо, который сделал скидку на дальнюю штангу. Там без проблем вратаря «желтых» расстрелял Пуэртас.
Теперь Команды имеют по одному баллу, занимая 5 и 6 место соответственно. 23 августа «Вильярреал» поедет к «Леванте», а «Гранада» примет «Севилью».