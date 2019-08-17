«Вильярреал» — «Гранада»: счет 4:4, обзор голов

В матче первого тура испанской Примеры встретились. На стадионе «Керамика» команды выдали захватывающий поединок. Хозяева могли взять 3 очка, однако менее чем за 10 минут пропустили два мяча и упустили победу.

Первый гол болельщики увидели на 35 минуте. Счет в матче открыл Санти Касорла, точно исполнив пенальти, который заработал его партнер по команде.

На 46 минуте первого тайма гости забили хозяевам гол в раздевалку. Здесь снова не обошлось без стандартного положения. 11-метровый удар точно исполнил Вико.

В районе 53 минуты встречи «желтые» пошли в атаку. С правого фланга они перевели мяч на левый, где снаряд подхватил Кинтилья. Футболист не стал сильно простреливать и выкатил под удар Гомесу, который точно положил мяч в левый дальний угол ворот.

Счет 2:2 стал на 62 минуте. С правого фланга навес выполнил Диас. На передачу откликнулся набегающий Мачис. Он сгруппировался и переправил мяч в ворота.

На 65 минуте Гомес ворвался в штрафную «Гранады», продемонстрировав свой дриблинг. Он сделал передачу на 11-метровую отметку, где стоял Морено. Тот сумел пробить вратаря.

Следующий мяч снова забил «Вильярреал». В центре поля Санти Касорла поборолся за мяч, заставив ошибиться полузащитника «Гранады». Снаряд отскочил к Чуквуезе, который протащил мяч до штрафной площади команды соперника и пробил на технику в левый нижний от себя угол.

75 минута стала переломной. Монторо подал угловой, а Сольдадо сумел переправить мяч в ворота. Похожая ситуация произошла на 81 минуте, только угловой удар выполнялся с другого фланга. Подача последовала на того же Сольдадо, который сделал скидку на дальнюю штангу. Там без проблем вратаря «желтых» расстрелял Пуэртас.

Теперь Команды имеют по одному баллу, занимая 5 и 6 место соответственно. 23 августа «Вильярреал» поедет к «Леванте», а «Гранада» примет «Севилью».