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    «Валенсия» упустила победу над «Реал Сосьедадом»

    «Валенсия» — «Реал Сосьедад»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 1-го тура испанской Примеры «Валенсия» на своем поле сыграла вничью с «Реал Сосьедадом» — 1:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 58-й минуте, отличился Кевин Гамейро. Мерино протолкнул мяч на ход Вассу по левому флангу, Даниэль быстро далее перевёл мяч в центр штрафной площади, а Гамейро оторвался от защитников и уверенно переиграл Мойя.

    В компенсированное время левантийцы могли удвоить счет, но Гамейро на пятой компенсированной минуте не смог реализовать пенальти, пробив выше ворот.

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    А на десятой компенсированной минуте баски отыгрались — Микель Оярсабаль реализовал пенальти, назначеннный за игру рукой Франсиса Коклена, получившего вторую желтую карточку.

    Российский легионер «летучих мышей» Денис Черышев появился на поле на 84-й минуте и получил желтую карточку в компенсированное время.

    В следующем туре 24 августа «Валенсия» сыграет в Виго против «Сельты», а «Реал Сосьедад» днем позже отправится в гости к «Мальорке».

    Примера. 1-й тур
    «Валенсия» — «Реал Сосьедад» — 1:1 (0:0)
    Голы: Гамейро, 58 (1:0). Оярсабаль, 90+11 — с пенальти (1:1)«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Васс, Габриэл Паулиста, Сальва Руис (Пиччини, 82), Коклен, Кондогбья, Солер (Торрес, 90), Гамейро, Родриго (Черышев, 85), Гонсалу Гедеш«Реал Сосьедад»: Мойя, Сальдуа (Барренечеа, 82), Ле Норман, Айен Муньос (Родригес, 85), Ильярраменди, Мерино, Субельдия, Виллиан Жозе, Янузай (Исак, 71), Эдегор, ОярсабальПредупреждения: Эдегор, 29. Мерино, 36. Сальдуа, 42. Ле Норман, 57. Коклен, 63. Черышев, 90+5. Гарай, 90+8Удаление: Коклен, 90+10
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