«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 1-го тура испанской Примерына своем поле сыграла вничью с— 1:1.

Фрагмент матча twitter.com/valenciacf/ 1000 Фрибет для всех Забрать!

Единственный мяч был забит на 58-й минуте, отличился Кевин Гамейро. Мерино протолкнул мяч на ход Вассу по левому флангу, Даниэль быстро далее перевёл мяч в центр штрафной площади, а Гамейро оторвался от защитников и уверенно переиграл Мойя.

В компенсированное время левантийцы могли удвоить счет, но Гамейро на пятой компенсированной минуте не смог реализовать пенальти, пробив выше ворот.

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А на десятой компенсированной минуте баски отыгрались — Микель Оярсабаль реализовал пенальти, назначеннный за игру рукой Франсиса Коклена, получившего вторую желтую карточку.

Российский легионер «летучих мышей» Денис Черышев появился на поле на 84-й минуте и получил желтую карточку в компенсированное время.

В следующем туре 24 августа «Валенсия» сыграет в Виго против «Сельты», а «Реал Сосьедад» днем позже отправится в гости к «Мальорке».