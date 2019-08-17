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    «Краснодар» на выезде обыграл «Тамбов»

    «Тамбов» — «Краснодар»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче 6-го тура чемпионата России «Тамбов» потерпел домашнее поражение от «Краснодара» — 0:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте. Краснодарцы отбились после углового и в контратаке убежали два в два. Вандерсон на скорости дошёл до штрафной, сблизился с вратарём и аккуратно пробил в дальний угол.

    А на 78-й минуте краснодарцы провели атаку по центру, Уткин получил мяч возле штрафной и прицельно пробил в дальний нижний угол. Отметим, что Даниил забил спустя минуту после выхода на поле.

    «Краснодар» с 13 очками поднялся на вторую строчку таблицы РПЛ, уступая по дополнительным показателям «Зениту», котором еще предстоит провести матч 6-го тура. «Тамбов» с 4 очками на 14-м мест.

    РПЛ. 6-й тур
    «Тамбов» — «Локомотив» — 0:2 (0:1)
    Голы: Вандерсон, 2 (0:1); Уткин, 78 (0:2)«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Гогуа, Ойеволе, Осипенко, Таказов, Чернышов (Бенито, 62), Тетрашвили, Карасев, Костюков (Хосонов, 75), Мамтов (Аппаев, 46)«Краснодар»: Крицюк, Петров (Стоцкий, 46), Фьолусон, Спаич, Рамирес, Олссон (Берг, 65), Камболов, Вилена, Сулейманов, Игнатьев (Уткин, 77), Вандерсон МасиэлПредупреждения: Карасев, 15; Тетрашвили, 77; Бенито, 81; Хосонов, 82 — Рамирес, 11
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