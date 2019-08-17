«Тамбов» — «Краснодар»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 6-го тура чемпионата Россиипотерпел домашнее поражение от— 0:2.

Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте. Краснодарцы отбились после углового и в контратаке убежали два в два. Вандерсон на скорости дошёл до штрафной, сблизился с вратарём и аккуратно пробил в дальний угол.

А на 78-й минуте краснодарцы провели атаку по центру, Уткин получил мяч возле штрафной и прицельно пробил в дальний нижний угол. Отметим, что Даниил забил спустя минуту после выхода на поле.

«Краснодар» с 13 очками поднялся на вторую строчку таблицы РПЛ, уступая по дополнительным показателям «Зениту», котором еще предстоит провести матч 6-го тура. «Тамбов» с 4 очками на 14-м мест.