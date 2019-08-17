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    «Тамбов» — «Краснодар»: известны составы команд на матч 6-го тура РПЛ

    «Тамбов» — «Краснодар»: составы, коэффициенты, онлайн

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    «Тамбов» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч 6-го тура чемпионата России, который пройдет сегодня, 17 августа, в Саранске.

    Магомед-Шапи Сулейманов
    Магомед-Шапи Сулейманов

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Гогуа, Карасев, Чернышов, Мамтов, Костюков.

    Запасные: Сугробов, Маркелов, Хосонов, Бенито, Мухаммед, Салли, Аппаев, Конате.

    «Краснодар»: Крицюк, Петров, Рамирес Самбрано, Спайич, Фьолусон, Камболов, Олссон, Триндаде де Вилена, Игнатьев, Сулейманов, Вандерсон.

    Запасные: Сафонов, Скопинцев, Грицаенко, Стоцкий, Уткин, Кайо, Берг.

    Начало встречи — в 16:30 мск.

    Коэффициент на победу «Тамбова» — 5,15, на ничью — 3,70, а на победу «Краснодара» — 1,75.

    Следить за ходом противостояния можно тут. 0

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