«Тамбов» — «Краснодар»: составы, коэффициенты, онлайн

назвали стартовые составы на матч 6-го тура чемпионата России, который пройдет сегодня, 17 августа, в Саранске.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Гогуа, Карасев, Чернышов, Мамтов, Костюков.

Запасные: Сугробов, Маркелов, Хосонов, Бенито, Мухаммед, Салли, Аппаев, Конате.

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Рамирес Самбрано, Спайич, Фьолусон, Камболов, Олссон, Триндаде де Вилена, Игнатьев, Сулейманов, Вандерсон.

Запасные: Сафонов, Скопинцев, Грицаенко, Стоцкий, Уткин, Кайо, Берг.

Начало встречи — в 16:30 мск.

Коэффициент на победу «Тамбова» — 5,15, на ничью — 3,70, а на победу «Краснодара» — 1,75.

Следить за ходом противостояния можно тут. 0