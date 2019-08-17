«Тамбов» — «Краснодар»: составы, коэффициенты, онлайн

Магомед-Шапи Сулейманов
ФК «Краснодар»
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Гогуа, Карасев, Чернышов, Мамтов, Костюков.
Запасные: Сугробов, Маркелов, Хосонов, Бенито, Мухаммед, Салли, Аппаев, Конате.
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Рамирес Самбрано, Спайич, Фьолусон, Камболов, Олссон, Триндаде де Вилена, Игнатьев, Сулейманов, Вандерсон.
Запасные: Сафонов, Скопинцев, Грицаенко, Стоцкий, Уткин, Кайо, Берг.
Начало встречи — в 16:30 мск.
Коэффициент на победу «Тамбова» — 5,15, на ничью — 3,70, а на победу «Краснодара» — 1,75.