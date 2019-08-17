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    «Реал» огласил заявку на матч первого тура Ла Лиги с «Сельтой»

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    Мадридский «Реал» на своем сайте обнародовал заявку на матч первого тура испанской Ла Лиги против «Сельты».

    Гарет Бейл
    Гарет Бейл

    В число 22 футболистов, включенных в состав, вошли полузащитники Хамес Родригес и Гарет Бейл, которые этим летом были близки к уходу из «Королевского клуба».

    Отметим, что из-за травмы предстоящий матч пропустит новичок «сливочных» Эден Азар. Бельгийцу потребуется 3-4 недели для восстановления.

    Полностью заявка «Реала» выглядит следующим образом:

    Вратари: Куртуа, К. Навас, Алтубе.
    Защитники: Карвахаль, Милитао, С. Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одриосола.
    Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Хамес, Иско, Вальверде.
    Нападающие: Бейл, Бензема, Л. Васкес, Йович, Винисиус, Браим Диас.

    Матч «Сельта» — «Реал» состоится в субботу, 17 августа. Начало — в 18:00 мск. 0

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