«Реал» огласил заявку на матч первого тура Ла Лиги с «Сельтой»

Мадридскийна своем сайте обнародовал заявку на матч первого тура испанской Ла Лиги против

В число 22 футболистов, включенных в состав, вошли полузащитники Хамес Родригес и Гарет Бейл, которые этим летом были близки к уходу из «Королевского клуба».

Отметим, что из-за травмы предстоящий матч пропустит новичок «сливочных» Эден Азар. Бельгийцу потребуется 3-4 недели для восстановления.

Полностью заявка «Реала» выглядит следующим образом:

Вратари: Куртуа, К. Навас, Алтубе.

Защитники: Карвахаль, Милитао, С. Рамос, Варан, Начо, Марсело, Одриосола.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Хамес, Иско, Вальверде.

Нападающие: Бейл, Бензема, Л. Васкес, Йович, Винисиус, Браим Диас.

Матч «Сельта» — «Реал» состоится в субботу, 17 августа. Начало — в 18:00 мск. 0