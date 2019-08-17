Григорян: В глубине души рассчитывал на положительный исход матча

Главный тренер «Тамбова»поделился впечатлениями после матча 6-го тура чемпионата России против(0:2).

«Естественно первый пропущенный мяч все испортил. Абсолютно верно. Стандарты — наше сильное оружие — превратили мы себе в гол.

Конечно, совершили грубейшую позиционную ошибку. Не могу сказать, что это было случайно. "Краснодар" ловит команды.

Мы знали об этом, однако увлеклись атакой. Один из игроков забыл занять страхующую позицию. Гол повлиял, но качество игры в первом тайме меня устроило.

Были хорошие подходы в первом тайме. По содержанию первого тайма, в глубине души рассчитывал на положительный исход матча. Во втором тайме соперник диктовал условия», — отметил Григорян в эфире телеканала «Матч Премьер». 0