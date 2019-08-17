ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаРПЛ. «Зенит» примет «Ахмат», «Локо» в гостях у «Динамо», «Спартак» против ЦСКА
  • 19:55
    • «Реал» в меньшинстве обыграл «Сельту»
  • 18:54
    • «Ливерпуль» удержал победу над «Саутгемптоном»
  • 18:38
    • Дортмундская «Боруссия» забила пять мячей «Аугсбургу»
  • 18:30
    • «Краснодар» на выезде обыграл «Тамбов»
  • 17:15
    • «Спартак» достиг договоренности по трансферу хавбека «Ниццы»
    Все новости спорта

    Григорян: В глубине души рассчитывал на положительный исход матча

    Тамбов Краснодар РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян поделился впечатлениями после матча 6-го тура чемпионата России против «Краснодара» (0:2).

    Александр Григорян
    Александр Григорян

    «Естественно первый пропущенный мяч все испортил. Абсолютно верно. Стандарты — наше сильное оружие — превратили мы себе в гол.

    Конечно, совершили грубейшую позиционную ошибку. Не могу сказать, что это было случайно. "Краснодар" ловит команды.

    Мы знали об этом, однако увлеклись атакой. Один из игроков забыл занять страхующую позицию. Гол повлиял, но качество игры в первом тайме меня устроило.

    Были хорошие подходы в первом тайме. По содержанию первого тайма, в глубине души рассчитывал на положительный исход матча. Во втором тайме соперник диктовал условия», — отметил Григорян в эфире телеканала «Матч Премьер». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • От Неймара до Зидана. Четыре главных вопроса перед стартом Ла Лиги
  • Вчера в 19:28
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»
  • 1.78
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Тоттенхэм» прервать победную серию «МанСити» в АПЛ?
  • «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Боруссия» М должна порадовать домашнюю публику
  • «Боруссия» М — «Шальке-04». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Как стартует в Ла Лиге клуб Черышева?
  • «Валенсия» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Игроки «Арсенала» Футбол АПЛ. Победы «Арсенала» и «Ливерпуля», «Ман Сити» примет «Тоттенхэм»Подробности матчей 2-го тура английской Премьер-лиги 19:220
  • 18:01
    • «Зенит» и «Ахмат» назвали составы
  • 17:46
    • Божович: Вопрос был один — сколько мы забьем
  • 17:29
    • «Трактор» обыграл «Салават Юлаев» в контрольном матче
    Зинедин Зидан Футбол От Неймара до Зидана. Четыре главных вопроса перед стартом Ла ЛигиСмотрим на «Барселону», «Реал», «Атлетико» и претендентов на четвертое место Вчера в 19:280
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Ман Сити» мстить «Тоттенхэму» за вылет из ЛЧ?
  • 2.67
    •
  • 19:44
    • Матвеев: Быстрые голы — это не фишка «Краснодара»
  • 19:32
    • Григорян: В глубине души рассчитывал на положительный исход матча
  • 18:16
    • Божович: Вопрос результата был только один: сколько забьем
    «Спартак» — «Тун» Футбол Игра на нервах. «Спартак» с трудом прошел «Тун»Реакция спортивных СМИ на победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы Вчера в 02:090
  • 16:26
    • «Спартак» в меньшинстве удержал победу над ЦСКА в молодежном первенстве
  • 10:08
    • Семак отказался отпускать Мамману в «Сассуоло»
  • 08:16
    • «Бавария» объявила о договоренности по Коутиньо
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие