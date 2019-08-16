Попов: В матче «Спартака» с «Туном» бросилось в глаза количество брака

Полузащитник «Ростова»поделился мнением о ротации в команде в преддверии матча 6-го тура РПЛ против

«На матч с "Уфой" настраиваемся по-боевому, как и на любую другую игру.

Ожидается непростой выезд, "Уфа" — очень серьезный противник, который предпочитает игру от обороны.

На стадионе "Нефтяник" искусственный газон, весной я получил там повреждение, поэтому уверен, что предстоит тяжелая игра.

На прошлой неделе смотрел гостевой матч "Спартака" с "Туном" на искусственном газоне. Бросалось в глаза большое количество брака даже от игроков хорошего уровня.

На искусственном поле не всегда можно комбинировать, как на натуральном. Но мы будем гнуть свою линию и надеяться на лучшее.

Что касается того, что на первые пять игр этого сезона "Ростов" выходил с одним и тем же составом, то только тренер решает, кто будет выходить на поле в конкретном матче.

Конечно, когда одни и те же игроки появляются с первых минут, то лучше чувствуем друг друга и можем найти на поле с закрытыми глазами», — сказал Попов клубной пресс-службе. 0