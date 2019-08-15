«Вулверхэмптон» и «Рейнджерс» вышли в 4-й раунд отбора ЛЕ

Английскийразгромил армянский(4:0) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

Все четыре мяча волки забили во втором тайме. На 54-й минуте отличился Педру Нету, четыре минуты спустя Морган Гиббз-Уайт удвоил преимущество.

Счет крупным сделал на 64-й минуте Рубен Винагре, а победную точку на 87-й минуте поставил Диогу Жота.

В первом матче «Вулверхэмптон» также победил со счетом 4:0. «Волки» вышли в следующий раунд отбора.

В другом матче шотландский «Глазго Рейнджерс» одержал домашнюю победу над датским «Мидтьюлланном» со счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Альфредо Морелос, поразивший ворота соперника на 14-й и 49-й минутах. Еще один гол на 39-й минуте забил Олувасейи Ожо.

За датчан на 72-й минуте отличился Эвандер да Силва Ферейра.

В первом матче «Рейнджерс» победили со счетом 4:2.

Еще в одном матче хорватская «Риека» одержала гостевую победу над шотландским «Абердином» со счетом 2:0 и вышла в следующий раунд отбора. 0