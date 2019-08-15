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    Глава УЕФА отложил обсуждение нового формата Лиги чемпионов

    УЕФА Лига чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Президент УЕФА Александер Чеферин отложил встречу с главами европейских футбольных клубов и лиг, на которой должны были обсуждаться изменения форматов различных турниров, в том числе Лиги чемпионов, сообщает AP.

    Глава УЕФА отложил обсуждение нового формата Лиги чемпионов
    Глава УЕФА отложил обсуждение нового формата Лиги чемпионов

    Руководитель организации направил письма руководителям европейских клубов с данным заявлением. Ранее представители клубов предлагали Чеферину назначить заседание на 11 сентября.

    По информации источников, Ассоциация европейских клубов (ECA) надеется, что УЕФА внесет изменения в правила уже в 2024 году.

    EСА предлагает изменить формат группового этапа Лиги чемпионов. Сейчас на данной стадии турнира клубы поделены на восемь групп по четыре команды, ECA хочет изменить формат на четыре группы по восемь команд.

    УЕФА же рассматривает изменение формата, при котором в Лиге чемпионов появится система лиг, а клубы будут в зависимости от выступлений повышаться или понижаться в классе. В общей сложности в турнире примут участие 128 команд, которые будут разделены на три дивизиона. Согласно проекту, в высшем дивизионе, как и сейчас, будут выступать 32 команды, однако 24 из них будут автоматически сохранять места на следующий сезон вне зависимости от результатов выступления в национальных чемпионатах. 0

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