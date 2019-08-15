Лэмпард: Я не люблю проигрывать, как и все мы в «Челси»

«Я уважаю "Ливерпуль". Наш соперник имел свои моменты, но все же для меня лучшей командой матча является "Челси". Временами нам не везло, временами мы не лучшим образом действовали в завершающей стадии, но в целом игра команды вызывает гордость.
Я не люблю проигрывать, как и все мы в "Челси". Мы сделали все для победы, но нам не повезло. Если это знак того, что мы сможем добиться большего в этом сезоне и станем лучше, то это хороший знак.
Мы играли на выезде в Манчестере в воскресенье, тогда как "Ливерпуль" проводил свою игру дома в пятницу. На столь ранней стадии сезона такая разница безусловно важна и дала нашему сопернику определенное преимущество.
Тем не менее, если бы вы не знали, то вряд ли заметили бы это в игре. К сожалению, в матчах такого уровня дополнительные два дня на восстановление и подготовку все же важны. Я не хочу жаловаться. Сегодня мы проиграли совершенно не из-за этого, но все же такая ситуация расстраивает», — цитирует Лэмпарда клубная пресс-служба лондонцев.
«Ливерпуль» одержав победу над лондонским «Челси» по пенальти (5:4). Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:2. 0