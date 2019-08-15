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    Лэмпард: Я не люблю проигрывать, как и все мы в «Челси»

    Суперкубок УЕФА Футбол Англии Ливерпуль Челси
    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение своей команды «Ливерпулю» в поединке за Суперкубок УЕФА.

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «Я уважаю "Ливерпуль". Наш соперник имел свои моменты, но все же для меня лучшей командой матча является "Челси". Временами нам не везло, временами мы не лучшим образом действовали в завершающей стадии, но в целом игра команды вызывает гордость.

    Я не люблю проигрывать, как и все мы в "Челси". Мы сделали все для победы, но нам не повезло. Если это знак того, что мы сможем добиться большего в этом сезоне и станем лучше, то это хороший знак.

    Мы играли на выезде в Манчестере в воскресенье, тогда как "Ливерпуль" проводил свою игру дома в пятницу. На столь ранней стадии сезона такая разница безусловно важна и дала нашему сопернику определенное преимущество.

    Тем не менее, если бы вы не знали, то вряд ли заметили бы это в игре. К сожалению, в матчах такого уровня дополнительные два дня на восстановление и подготовку все же важны. Я не хочу жаловаться. Сегодня мы проиграли совершенно не из-за этого, но все же такая ситуация расстраивает», — цитирует Лэмпарда клубная пресс-служба лондонцев.

    «Ливерпуль» одержав победу над лондонским «Челси» по пенальти (5:4). Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:2. 0

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